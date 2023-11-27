إحلال وتجديد أعمدة الإنارة بمدينة الشروق

تابع المهندس على سعد "رئيس جهاز مدينة الشروق" الأعمال الجارية بمشروع تأهيل ورفع كفاءة أعمدة الإنارة المتهالكة بقطاع غرب المدينة ويأتي ذلك حرصًا على السلامة العامة نظرًا لتنفيذ الأعمدة المستهدف تجديدها منذ نشأة المدينة.

أضاف رئيس الجهاز بأن الأعمال تتضمن إحلال وتجديد (1800) عامود إنارة وذلك بتغيير الأجزاء التالفة أسفل العامود وتقويتها بمكان التثبيت وعزلها ضد العوامل الجوية كما يتم أيضًا تغيير القواعد الخرسانية اللازمة لتثبيت عامود الإنارة مشيرًا إلى إنهاء ما يقرب من (800) عامود بمختلف الأحياء.

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وفى سياق آخر، استكمل رئيس الجهاز برفقة مسئولى الجهاز جولاته التفقدية لمتابعة الحالة العامة بمناطق السابعة والثامنة عمارات والحى الثانى ( و– ج – ك ) وذلك طبقًا لجدول المرور الدورى لرئيس الجهاز بأحياء ومناطق المدينة متفقدًا المحاور والطرق وكذا الحدائق المفتوحة مشددًا رئيس الجهاز على تكثيف الصيانة العامة بنطاق الجولة من أعمال نظافة ورعاية للمزروعات.

كما جاء على هامش الجولة لقاء رئيس الجهاز بعدد من السكان واستمع لشكاوهم موجهًا المختصين بالجهاز بسرعة الاستجابة ومنها إعادة الشيء لأصله لبعض مواقع أعمال إصلاح المرافق وتم على الفور التوجيه بتلافى الملاحظات الواردة بشكاوى السكان.

وأكد رئيس الجهاز الاستمرار المرور يوميًا بجميع أنحاء المدينة والعمل دائمًا على تقديم أفضل الخدمات لسكان مدينة الشروق.

تستعد وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية لتسليم دفعة جديدة من شقق جنة مصر للمواطنين الحاجزين بالمدن الجديدة.

ونستعرض خطوات الاستلام كالتالي:

أولا: التوجه لبنك التعمير والإسكان لإنهاء إجراءات التعاقد قبل اليوم المحدد لاستلام الوحدة.

1. سداد دفعة الاستلام 10% من قيمة الوحدة (بعد سداد المقدم واستكمال سداد 30%).

2. التوقيع على العقد.

4. سداد وديعة الصيانة (5 % من قيمة الوحدة).

5. صورة بطاقة الرقم القومى للحاجز والزوجة.

6. استلام خطاب من البنك للجهاز لتسليم الوحدة.



ثانيا: التوجه للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمقر الجهاز في اليوم المحدد لاستلام الوحدة

1. تسليم خطاب البنك الموجه للجهاز لتسليم الوحدة.

2. صورة بطاقة الرقم القومى للحاجز والزوجة.

3. صورة ايصال سداد وديعة الصيانة.

4. مع قيام المواطن بسداد:

• سداد رسوم عداد المياه كارت ٣٤٨٨ جنيها.

• سداد رسوم العقد ٢٠٠٠ جنيه (1% من قيمة الشقة بما لا يجاوز ٢٠٠٠ جنيه).

• سداد رسوم الغاز ٢٠٠٠ جنيه (للخطوط الرئيسية أمام العمارات وحتى الوحدة).

• سداد رسوم صيانة للعام الأول 1% من القيمة الإجمالية للوحدة.



5. استلام خطاب موجهة لرئيس لجنة الاستلام بالموقع.



ثالثا: التوجة للموقع

لمعاينة الوحدة والاستلام والتوقيع على محضر الاستلام.

رابعا: التوجه للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمقر الجهاز.

لاستلام محضر الاستلام المعتمد+ خطاب موجه (لإدارة المياه بالجهاز + شركة الغاز+ هندسة الكهرباء).