تفاصيل مسلسل "وبقينا اتنين"، رحل طارق عبد العزيز أثناء تصوير مشاهده

رحل عن عالمنا اليوم الفنان طارق عبد العزيز، وذلك بعد تعرضه لأزمة قلبية أثناء تصويره مشاهده بمسلسل وبقينا اتنين.

وخلال السطور التالية، نستعرض تفاصيل مسلسل وبقينا اتنين الذي من المفترض أن يعرض السبت المقبل الموافق 2 ديسمبر على شاشة قناة “ON E” الفضائية.

تفاصيل مسلسل وبقينا اتنين

تدور أحداث مسلسل وبقينا اتنين عن صدمة ما بعد الطلاق، ويتطرق لما يتعرض له شركاء الحياة بعد الانفصال من صدمات ومراحل النفسية بالمواقف، حيث ينتمي العمل للدراما الاجتماعية النفسية التي تقدم بشكل لايت كوميدى.

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أبطال المسلسل

ومسلسل "وبقينا اتنين" مكون من 20 حلقة، من بطولة شريف منير، رانيا يوسف، ميمى جمال، عمرو وهبة، تامر فرج، مروة عبد المنعم، ياسر الطوبجى، طارق عبد العزيز؛ نانسى هلال، عزت زين، وعدد آخر من الفنانين تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت وإنتاج كريم أبو ذكرى ومقرر عرضه الشهر المقبل على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسيرة الفنان طارق عبد العزيز

يذكر أن طارق عبد العزيز ولد في 4 أغسطس 1968، قدم العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية.

وتخرج من كلية الحقوق مولود في محافظة سوهاج عمل بداية من عام 1986 في المسرح الجامعي، ثم انضم إلى فرقة الورشة والتي كانت من أهم الورش الحرة الموجودة في هذا الوقت وقدم من خلالها مسرحية داير ما يدور بطولة الفنانة عبلة كامل وأحمد كمال وأحمد مختار والدكتور محمود اللوزي وسيد رجب ومجموعة كبيرة من الفنانين والكتاب وقدمت هذه المسرحية على المسرح الثقافي الفرنسي.

وفي السينما بدأ مسيرته من خلال فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية مع الفنان محمد هنيدي ومجموعة متميزة من الفنانين الشباب، ومن أشهر أدواره في البدايات دور معد البرامج في فيلم "أصحاب ولا بيزنس" ودور الشاب القبطي في "فيلم ثقافي".