ساجراد الأنجولي يفوز 2-0 علي سوار الغيني ويتصدر مجموعة الزمالك بفارق الأهداف

حقق فريق ساجرادا الأنجولي الفوز بهدفين دون رد علي سوار كوياه الغيني في المباراة التي أقيمت في الجولة الأولي من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ويتواجد الفريقان في مجموعة الزمالك المصري وأبوسليم الليبي.

وتقدم ساجرادا في الدقيقة 35 عن طريق ليبوا، وضاعف تاتي النتيجة للفريق الأنجولي.

تشكيل ساجرادا

حراسة المرمي: مابروكي

خط الدفاع: تاتي، فابريسيو، فرناندو، موينهو

خط الوسط: مونتيرو، سيلسو، ناندينهو، ليبوا

خط الهجوم: داباندا، كينج

تشكيل سوار الغيني

حراسة المرمي: دينج

خط الدفاع: كامارا، كامارا، توري، كونتي

خط الوسط: سيلا، ياتارا، كاتي سيلا، كونتي

خط الهجوم: بانجورا، كامارا

الزمالك يفوز على أبوسليم بهدف نظيف في بداية مشواره بالكونفدرالية

حقق الزمالك الفوز على أبوسليم الليبي بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت على ستاد برج العرب في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الزمالك وأبو سليم الليبي

ويضم نادي الزمالك 4 محترفين وهم التونسيون سيف الجزيري وحمزة المثلوثي والسنغالي إبراهيما نداي والبنيني سامسون أكينيولا.

كما يضم أبو سليم الليبي 4 محترفين، ثلاثة من دولة تونس وهم المدافع ثامر الصالحي صاحب الـ 31 عاما، والمدافع مراد زهو صاحب الـ 34 عاما، ومنذر القاسمي صاحب الـ 31 عاما، كما يضم أبو السليم الليبي اللاعب النيجيري بيتر نوراه الذي يشارك كمهاجم وجناح أيسر.

وأخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم تونسي لإدارة مباراة أبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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