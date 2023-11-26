معظمهم مجهولو الهوية، تصريحات طبية جديدة حول حادث ميكروباص المنيا

حادث ميكروباص صحراوي المنيا، أكد طبي بمديرية الصحة بالمنيا، أن معظم المتوفين في حادث تصادم سيارة نقل بأخرى ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي والذي أسفر عن مصرع 14 شخصا وإصابة 2 آخرين مجهولي الهوية حتى وقتنا هذا.

14 جثة و2 مصابين، مصدر طبي، معظم المتوفين في حادث صحراوي المنيا مجهول الهوية

وأضاف المصدر، أن من المصابين رجل مسن مجهول الهوية، وطفلة عمرها 12 عاما مجهولة الهوية تعاني نزيفا في المخ، وحالتها غير مستقرة، مشيرا إلى أن بعد التعرف على هوية المتوفين سوف يتم الإعلان عن أسمائهم.

ولقى 14 شخصا مصرعهم وأصيب اثنان آخران، في حادث تصادم سيارة نقل وأخرى ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي المار على محافظة المنيا.

Advertisements

تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن تصادم سيارتين إحداهما نقل والأخرى ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي المار على قرية تل بني عمران التابعة إداريًا لمركز ديرمواس جنوب المحافظة.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوة من مباحث مركز شرطة ديرمواس إلى موقع الحادث تبين وفاة 14 شخصا وإصابة 2 آخرين بإصابات متفرقة بالجسم، وتم نقل الجثث إلى مستشفى ملوي التخصصي ومستشفى ديرمواس.

تحرر عن الحادث المحضر اللازم، وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة بالطريق الصحراوي الغربي.