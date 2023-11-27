الإثنين 27 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

ضبط 110 فرود خرطوش وفحص 60 سائقًا أعلى الطرق السريعة لكشف المخدرات

حملة أمنية، فيتو
حملة أمنية، فيتو

تمكن قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارات البحث الجنائي بمديريات الأمن، من ضبط تشكيلين عصابيين ارتكبوا 40 حادثًا متنوعة في تجارة المخدرات والسرقات، و32 متهمًا للقيام بأعمال البلطجة وهاربين من المراقبة، و276 تاجر مخدرات بحوزتهم  170 كيلو مواد مخدرة، بالإضافة إلى 110 فرود محليَّة الصنع.

فيما حررت الإدارة العامة للمرور، بالاشتراك مع مديريات الأمن، 19 ألف مخالفة مرورية وفحص 60 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 10 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمين في جرائم المخدرات والسرقات 4 أيام على ذمة التحقيقات.

Advertisements

حملات أمنية لضبط الخارجين عن القانون

جاء ذلك في إطار جهود حملات وزارة الداخلية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية على مستوى الجمهورية.


عقوبة حيازة المخدرات

حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الادارة العامة للمرور إدارات البحث الجنائي بمديريات الأمن جرائم المخدرات والسرقات جهود حملات وزارة الداخلية جرائم المخدرات حملات وزارة الداخلية حملات أمنية لضبط الخارجين عن القانون عقوبة حيازة المخدرات

مواد متعلقة

ضبط 13 قضية مخدرات وأسلحة وتنفيذ 841 حكما قضائيا فى أسوان ودمياط

سقوط 6 عناصر إجرامية بحوزتهم كميات من المواد المخدرة خلال اقتحام أوكارهم

ضبط سيارة محملة بذهب خام فى أسوان

ضبط 6 أشخاص بحوزتهم عملات وطنية وأجنبية في 3 محافظات

الداخلية توزع مساعدات عينية على المرأة المعيلة (صور)

الأحوال المدنية تنظم قوافل متنقلة لاستخراج البطاقات والشهادات

حملة للتبرع بالدم بمديرية أمن سوهاج

حريق داخل مصرف أبو ظبي الإسلامي في الإسكندرية

الأكثر قراءة

قيمة الغرامة المالية التي يدفعها المسافر في الوزن الزائد على الطائرة

اليوم، الحكم في دعوى طرد السفير الإسرائيلي على خلفية أحداث فلسطين

فوكس نيوز: الحوثيون أطلقوا صاروخين باليستيين تجاه مدمرة أمريكية

الزمالك يضع تسعيرة الخواجة الجديد.. 100 ألف دولار شهريًا لخليفة أوسوريو.. ومجلس لبيب يكشف شروط المدرب المعجزة

بعد نجاة "سنترال بارك" من الخطف، حاملة الطائرات الأمريكية "أيزنهاور" تعبر مضيق هرمز

خريطة القرآن المجود اليوم الإثنين بإذاعة القرآن الكريم

بينهم جنسيات عربية، الشرطة اليونانية تعتقل مهربي مهاجرين

500 معلم متطوع، شاب مصري يفتتح "مدرسة أونلاين" لمساعدة الطلاب الفلسطينيين

Advertisements

منوعات

المزيد

اليوم، اقتران القمر مع الثريا

بسبب تغريدة رئيس وزرائها، وزير خارجية الاحتلال يستدعي سفيرة إيرلندا

الملياردير الأمريكي إيلون ماسك يزور إسرائيل

أسياد أفريقيا، هوكي الشرقية يفرض سيطرته على القارة بأرقام وإنجازات تاريخية (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأحد 26-11-2023 في ختام التعاملات

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 26-11-2023 في ختام التعاملات

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأحد 26-11-2023 بالأسواق

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الأحد 26-11-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

السودان في المرتبة الأولى، 1.7 مليار دولار حجم صادرات مصر الي دول حوض النيل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 27 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 27 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 27 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية