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اقتصاد

يتخطى الـ3 ملايين جنيه، اعرف مواصفات أغلى مصحف في مصر (فيديو)

مصحف من الذهب،فيتو
مصحف من الذهب،فيتو

تتسابق العديد من الشركات داخل معرض نيبو للذهب لتقديم أفضل ما لديها داخل المعرض لجذب الزوار إليها.

 

سعر مصحف من الذهب

وقدمت إحدى شركات الذهب والمجوهرات في أولى أيام النسخة الثالثة من معرض نيبو اليوم الأحد 26-11-2023 مصحف غلافه من الذهب بوزن 950 جرام من عيار 21.

تجاوز سعر الذهب المطلي على غلاف المصحف 3 ملايين جنيها حسبما أكدت الشركة العارضة للمنتج.

 

 

وتم رصد عدة مشغولات ذهبية غير مألوفة للسوق المصري، على رأسها مصحف 950 جرام عيار 21 ونظارة شمسية يمكن، من خلالها إجراء المكالمات الهاتفية، وتتميز بتصميمها المختلف للرجال والنساء، إضافة إلى عرض مصفف للشعر من الذهب عيار 18. 

وتعد أبرز الأشياء الغير مألوفة التي تم عرضها اليوم، ماكينة صراف آلي للسبائك الذهبية بمختلف أعيرتها، حيث يتم ربط هذه الماكينة بالهاتف المحمول، والذي يتم من خلاله تحديد نوع السبيكة التي يريدها المشتري، ثم خصم ثمنها من خلال الحساب البنكي للمشتري.

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وانطلقت اليوم  الأحد، 26 نوفمبر، فعاليات معرض نيبو للذهب والمجوهرات في دورته الثالثة، والذي  يقام  تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال الفترة من 26 إلى 28  نوفمبر، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحى وزير التموين، واللواء أحمد سليمان رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، بمشاركة 200 عارض من كبري شركات الذهب المحلية والعربية والاجنبية.

 

وأكد الدكتور علي المصيلحى وزير التموين،  أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بصناعة المجوهرات المصرية وتتخذ كافة الإجراءات اللازمة بالتعاون مع الشعبة لانضباط أسعار الذهب بالأسواق المحلية كما تقرر كافة التسهيلات اللازمة لتنمية صادرات المشغولات الذهبية للأسواق العالمية، وأضاف وزير التموين، أن الدورة الحالية من معرض "نبيو" تنطلق تحت رعاية حكومية واسعة ورعاية وزارة التموين، ومصلحة الدمغة والموازين, والشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية. 

 

ووجه وزير التموين بطرح كميات من مضبوطات مصلحة الجمارك من الذهب والفضة والمعادن النفيسة والمشغولات على منصة البورصة المصرية للسلع بصورة مزادات علنية، وذلك لإعادة ضبط الأسعار بالسوق المحلية لتتواكب مع الأسعار العالمية.

ولفت المصيلحى إلى أنه تم إجراء أولى المزايدات على الذهب منتصف نوفمبر الجاري، والتى تضمنت 66 لوط سبائك ذهبية، بإجمالي وزن 144 كجم، إضافه إلي عدد 41 لوط سبائك فضة، بإجمالي وزن 102 كيلو جرام.

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