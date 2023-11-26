هطول أمطار على شوارع مرسى مطروح

شهدت مدينة مرسى مطروح، سقوط أمطار خفيفة منذ قليل، وذلك تزامنًا مع التقلبات الجوية وبعد العاصفة الترابية التي ضربت مرسي مطروح أمس.

ورصدت عدسة "فيتو" حالة الشوارع بمدينة مرسى مطروح، بعد هطول أمطار البسيطة والرياح.

طقس القاهرة الكبرى

ويسود طقس مشمس على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وغائم على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية، مشمس جنوب الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ 24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو).

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وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: الصغرى 18 والعظمى 28

العاصمة الإدارية: الصغرى 18 والعظمى 28

6 أكتوبر: الصغرى 17 والعظمى 29

بنها: الصغرى 18 والعظمى 28

الإسكندرية: الصغرى 17 والعظمى 29

العلمين الجديدة: الصغرى 17 والعظمى 29

مطروح: الصغرى 16 والعظمى 28

سيوة: الصغرى 10 والعظمى 25

كاترين الصغرى 05 والعظمى 22

بورسعيد الصغرى 19 العظمى 28

الزقازيق: الصغرى 18 العظمى 28

الإسماعيلية الصغرى 14 والعظمى 28

السويس: الصغرى 15 والعظمى 28

شرم الشيخ الصغرى 20 والعظمى 29

الغردقة الصغرى 19 والعظمى 29

الفيوم: الصغرى 15 والعظمى 29

بنى سويف الصغرى 13 والعظمى 29

المنيا: الصغرى 12 والعظمى 29

أسيوط الصغرى 13 والعظمى 29

سوهاج الصغرى 14 والعظمى 30

الأقصر الصغرى 15 والعظمى 31

أسوان: الصغرى 17 والعظمى 32