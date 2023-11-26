اجتماع لمناقشة استعدادات مديرية الصحة بمطروح لإجراء الانتخابات الرئاسية 2024 (صور)

عقد الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح اجتماعًا موسعًا لبحث استعدادات مديرية الصحة بمطروح وهيئة الإسعاف ومستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة وبنك الدم الإقليمي الخاصة بانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 ومناقشة الترتيبات النهائية في إطار خطة الاستعدادات.

وتبدأ عملية الاقتراع والتصويت في الداخل على مدار أيام ( 10 و11 و12 ديسمبر المقبل)، والتي تسبقها عملية الاقتراع في الخارج التي تُجرى ( أيام 1 و2 و3 من نفس الشهر).

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يذكر أن هناك 342 ألف ناخب من مواطنى محافظة مطروح إلى جانب لجان المغتربين لتمكين المواطنين من الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بنطاق المحافظة.

وأكد "سالم" أنه تم التنسيق مع مختلف أجهزة المحافظة للعمل على التأمين الطبي وتذليل كافة العقبات فى سبيل تمكين المواطنين من المشاركة بالإستحقاق الإنتخابى لخروج العرس الإنتخابى بالصورة اللائقة والتى عهدها العالم عن الشعب المصرى.

جاء ذلك خلال اجتماعه الذي عقد بديوان عام مديرية الصحة بحضور الدكتور إسلام عساف وكيل المديرية والأستاذ حامد ابو سعدة نائبًا عن مدير هيئة الإسعاف بالمحافظة والدكتور ابراهيم حرب مدير مركز قسطرة القلب ومشرف عام مستشفيات الأمانة بمطروح والدكتورة ايناس عبد اللاه مدير بنك الدم الإقليمي لمناقشة الاستعدادات الخاصة بالانتخابات والذى بحث خلاله الدور الخاص بمديرية الشئون الصحية بجميع منافذها مشيرًا إلى تشكيل لجنة لمتابعة التأمين الطبي للعملية الانتخابية وغرفة عمليات بالمديرية لسرعة التنسيق ومعالجة الشكاوى الواردة والتعامل الفورى مع حالات الطوارئ طوال فترة عقد الإنتخابات.

وكمهام عاجلة وجه "سالم" بمراجعة تشكيل غرف العمليات الفرعية بالمستشفيات لسرعة التنسيق والتعامل الفوري مع حالات الطوارئ ورفع حالة الطوارئ بكافة المستشفيات كما تم التنسيق مع هيئة الإسعاف لتوفير عدد كافى من سيارات الإسعاف المجهزة وتوزيعها بصورة مناسبة لتغطية كافة المقار واللجان لسرعة التعامل مع حالات الطوارئ.



مؤكدًا على ضرورة التنسيق مع مديري المنشأت الصحية والإدارات والرائدات الريفيات لتوعية العاملين بقطاع الصحة بمطروح والمواطنين بأهمية المشاركة بالإنتخابات وعقد الندوات لتعريفهم بالخطوات اللازمة لتمكينهم من حقهم الإنتخابى وأثر مشاركتهم على مستقبل الوطن والتوجه التنموي والخدمي للدولة المصرية والذي ينعكس على حياة المواطنين في شتى المناحي.

ووجه "سالم" الى أهالي المحافظة بصفة عامة والعاملين بقطاع الصحة بمطروح بصفة خاصة علي ضرورة المشاركة بالعرس الانتخابي وتعزيز صورة مصر أمام العالم ولنعطي انطباعا إيجابيًا عن ابناء الدولة المصرية التي تستحق منا جميعا أن نسهم في إعادة بنائها والمشاركة في التنمية الشاملة وبناء مصر الحديثة ومضاعفة المشروعات القومية العملاقة التي انطلقت في السنوات الأخيرة وشهد لها وبها العالم اجمع.