بجد هتوحشنا، فنانون ينعون طارق عبد العزيز

رحل منذ قليل، الفنان طارق عبد العزيز، وذلك إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة تعرض لها خلال تصويره مشاهده في مسلسل "بقينا اتنين" بطولة شريف منير ورانيا يوسف.

وفاة طارق عبد العزيز

في هذا السياق، حرص كوكبة من الفنانين على نعي الفنان طارق عبد العزيز، بعد وفاته المفاجأة

وفي هذا السياق قالت الفنانة ريهام عبد الغفور: "لا حول ولا قوة إلا بالله، إن لله وإن إليه راجعون، خبر صادم، ربنا يحسن ختامنا جميعًا، الفاتحة من فضلكم".



ونعته الفنانة إنجي وجدان عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "لا حول ولا قوة الا بالله، الله يرحمك يا طارق بجد حتوحشنا، ربنا يرحمك ويصبر اهلك يا رب".

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أما الفنان أشرف عبدالباقي، فقال في منشور على "فيس بوك": "البقاء لله، طارق عبد العزيز فى ذمه الله ربنا يرحمك ويغفرلك".

وكتب الفنان أحمد زاهر قائلا: “لا إله إلا الله لا حول ولا قوه إلا بالله مش مصدق والله إنا لله وإنا اليه راجعون ربنا يرحمك يا صاحبي ويغفرلك ويجعل مثواك الجنه باذن الله يا ابو قلب ابيض ارجو الدعاء للمغفور له باذن الله وقراءة الفاتحه”.

وفاة طارق عبد العزيز

وكانت البداية عندما كان يصور طارق عبد العزيز أحد مشاهده في المسلسل، اليوم الأحد، ليسقط أرضا ويثير حالة من القلق بين زملائه الذين كانوا متواجدين معه في لوكيشن التصوير ليتم نقله للمستشفى بعدها ويلفظ أنفاسه الأخيرة هناك

يذكر أن الفنان طارق عبد العزيز، كان قد أجرى جراحة في القلب شهر يونيو الماضي وكتب على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "اللهم لك الحمد دائما وأبدا، تمت القسطرة الثانية وتركيب الدعامات بنجاح، وبطمن الجميع إني بخير الحمد لله، وبشكرهم على الدعاء ومحاولة الاطمئنان الدائم بكل الطرق".

وأضاف: "وللشكر قائمة لا تنتهي على رأسهم الجمهور الغالي المحب اللي ملأ الصفحات بالدعاء، وللصحافة المصرية في تحري الدقة قبل النشر، ولبيتنا الكبير نقابة المهن التمثيلية بداية من أشرف زكي مرورًا بالعزيزة نهال عنبر اللي بذلت أقصى جهد لتذليل أي عقبات، ومفيش انتهاء لأن القائمة لا تنتهي".

مسيرة الفنان طارق عبد العزيز



يذكر أن طارق عبد العزيز ولد في 4 أغسطس 1968، قدم العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية.

وتخرج في كلية الحقوق مولود في محافظة سوهاج عمل بداية من عام 1986 في المسرح الجامعي، ثم انضم إلى فرقة الورشة والتي كانت من أهم الورش الحرة الموجودة في هذا الوقت وقدم من خلالها مسرحية داير ما يدور بطولة الفنانة عبلة كامل وأحمد كمال وأحمد مختار والدكتور محمود اللوزي وسيد رجب ومجموعة كبيرة من الفنانين والكتاب وقدمت هذه المسرحية على المسرح الثقافي الفرنسي.

وفي السينما بدأ مسيرته من خلال فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية مع الفنان محمد هنيدي ومجموعة متميزة من الفنانين الشباب، ومن أشهر أدواره في البدايات دور معد البرامج في فيلم "أصحاب ولا بيزنس" ودور الشاب القبطي في "فيلم ثقافي".