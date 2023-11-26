الأحد 26 نوفمبر 2023
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رياضة

شاهد موديست ببدلة الأهلي في كأس العالم للأندية (صورة)

موديست، فيتو
موديست، فيتو

عقد النادي الأهلي جلسة تصوير للاعبي الفريق الخاصة ببطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها ديسمبر المقبل بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية.

وينتظر النادي الأهلي الفائز من اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي في الدور الثاني.

ونشر الفرنسي موديست صورة خاصة له أثناء التصوير مرتديا الزي الرسمي للفريق في البطولة.

 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

وينتظر عشاق النادي الأهلي مباراته المقبلة، وذلك بعد فوزه علي ميدياما الغاني، حيث من المقرر أن يواجه نظيره سموحة في الجولة السابعة من بطولة الدوري الثلاثاء المقبل في السابعة مساء على ملعب ستاد السلام.

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وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

تصريحات مارسيل كولر في المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي وميدياما 

وقال: بدأنا اللقاء بأداء جيد  لكن حدثت حالة من التراخي بعض الوقت، ولكن في الشوط الثاني الأداء تحسن ونجحنا في تسجيل الأهداف وحققنا فوز مستحق.

وأكمل: ضغط المباريات للاعبين الدوليين وراء سبب قلة المستوى البدني، وإهدار الفرص ليس مشكلة جديدة لدينا من الموسم الماضي.

وواصل: ملعب السلام لا يمكن أن يقارن باستاد القاهرة من الممكن أن تغير الكرة اتجاهها بسبب الأرضية. 

وتابع: أي فريق يلعب أمام الأهلي يريد تحقيق نتيجة إيجابية لذا علينا دور لتجديد  الدوافع.

رقم مميز لحسين الشحات مع الأهلي في البطولات الأفريقية 

ويحتل حسين الشحات المركز الخامس في قائمة هدافي الجيل الحالي للنادي الأهلي في البطولات الإفريقية برصيد 20 هدفا، وذلك منذ انضمامه للفريق في موسم 2018-2019 قادما من العين الإماراتي.

وحقق  النادي الأهلي الفوز على ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام بالجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

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