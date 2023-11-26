الأحد 26 نوفمبر 2023
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محافظات

نائبة محافظ أسوان تتفقد أعمال تجهيز مكتبة مصر العامة وتطوير ميدان عباس العقاد (صور)

نائبة محافظ أسوان
نائبة محافظ أسوان تتفقد مكتبة مصر العامة،فيتو

تفقدت الدكتورة غادة أبوزيد نائبة المحافظ بتفقد مشروع مكتبة مصر العامة، مشددة على سرعة الانتهاء من وضع اللمسات الجمالية، وأيضًا تجهيزات الأثاثات وغيرها من الأجهزة والأدوات الخاصة بمكونات المكتبة 

وتضم المكتبة قاعة اجتماعات كبرى متعددة الأغراض، وقاعات سمنار للتدريب وملحقاتها، وقاعة كمبيوتر، وكذا مركز الاتصالات والمعلومات، والمكتبات التى ستضم أحدث الإصدارات لمختلف الأعمار السنية، فضلًا عن المسرح والسينما، والغرف الخدمية والأرشيف، علاوة على كافتيريا، ودورات المياه، واللاندسكيب، والبدروم، وكاميرات داخلية وخارجية، وتكييف مركزى.

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كما كلفت غادة أبوزيد بسرعة رفع كفاءة ورصف المنطقة المحيطة بالمكتبة وخاصة ميدان عباس العقاد والذى يضم مقبرة عملاق الأدب العربى، مع ضرورة دهان الأسوار والمبانى والعقارات المجاورة والإعتماد على جداريات ولوحات الهوية البصرية، وخاصة أن مكتبة مصر العامة ستصبح منارة عالمية، ومقصدًا لزيارة الأفواج السياحية.

 أشار إلى أن أهمية تركيب مظلات ووسائل ترطيب وتهوية للمسرح المفتوح، وكذا المساحات المفتوحة أعلى المكتبة والتى ستكون مطلة على منطقة وسط المدينة وكورنيش النيل، فضلًا عن المسطحات الخضراء، والجراج الذى سيساهم فى إستيعاب أكبر عدد من السيارات لتخفيف التكدس المرورى بالطريق الرئيسى.

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أسوان الأديب عباس محمود العقاد تطوير ورفع كفاءة مكتبة مصر العامة تجميل الأدب

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