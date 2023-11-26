نائبة محافظ أسوان تتفقد فعاليات المنصة التعليمية الإلكترونية (صور)

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان، يرافقها فريق عمل وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ضمن مشروع التحول الرقمي من أجل التنمية المستدامة فى مصر وذلك لتفقد مدرسة محمد مكاوى يعقوب للغات، وذلك بحضور عبد الكريم لطفي مدير التربية والتعليم، ومسئولى التعليم.

وأستهلت نائبة المحافظ جولتها بتفقد فعاليات المنصة التعليمية الإلكترونية والتى أطلقتها محافظة أسوان ومديرية التربية والتعليم بها مع وزارة الاتصالات لطلاب الصف الرابع الإبتدائى، مع التعرف على طريقة التسجيل بالمنصة وآليات العمل فيها، وأيضًا معرفة المدارس المشاركة فيها، والتى تضم حاليًا 5 مدارس على مستوى جميع الإدارات التعليمية.

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وأكدت الدكتورة غادة أبو زيد على أهمية دور هذه المنصة الإلكترونية في إيجاد الحلول المناسبة لسد العجز بين المدرسين في بعض التخصصات، بجانب دورها الفعال في تحقيق للتواصل المباشر بين الطلاب والمعلمين ذوي الخبرة، موجهة بضرورة المتابعة المتواصلة ودعم وسائل الإتصال وخدمات الإنترنت لضمان تعميم المنصة لتشمل كافة المدارس.

وخلال تفقدها للفصول الدراسية حرصت غادة أبوزيد على الإطمئنان على سير العمل ورصد وتلبية المطالب والإحتياجات اللازمة لتهيئة المناخ المناسب أمام الطلاب لتحقيق التحصيل الدراسى المطلوب، مشددة على أهمية المتابعة الدورية لنسب الحضور والغياب، مع الإهتمام بالنظافة العامة وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية اللازمة للمقاعد والأبواب والنوافذ، وأيضًا دورات المياه وغيرها من المرافق بالمدرسة.