إرهاب الإحتلال الإسرائيلي يوجه سهامه إلى الغرب.. استهداف الدول والحكومات المعارضة لسياسات الكيان الصهيوني.. ونائب: محاولات بائسة للاستمرار في مخالفة القانون الدولي

في تطور لافت، ارتد إرهاب إسرائيل من تدمير وتهجير الشعب الفلسطيني إلى البلدان الغربية، وتمثل في استهداف سفراء وحكومات الدول الغربية التي تجرأت على الاعتراض العلني، وتوجيه نقد شديد للسياسات الإسرائيلية العنيفة، والجرائم التي ترتكب ضد المدنيين في غزة، إذ قرر الكيان الصهيوني استدعاء سفيري أسبانيا وبلجيكا احتجاجًا على تصريحات داعمة للفلسطينيين، ما يشكل حقبة جديدة في علاقات الكيان بالدول الغربية الرافضة للاستيطان والعنف.

Advertisements

إرهاب السفراء منهج إسرائيلي لفرض سياسة العقاب الجماعي

يقول المهندس أحمد القناوي، عضو مجلس الشيوخ، ونائب رئيس حزب العدل، إن استدعاء الاحتلال الاسرائيلي سفيري أسبانيا وبلجيكا محاولة بائسة لمنع تحول مواقف المزيد من الدول ضد سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها إسرائيل ضد الشعب الفلسطينى، وسط تجاهل تام لكل القوانين والقرارات الدولية، ضد شعب يطالب بأرضه المسلوبة منذ عقود.

وأكد "قناوي" على الدور الهام الذي يجب أن تلعبه الدول العربية في التسويق للموقف الفلسطيني المتمسك بأرضه، والصامد تحت وطأة القصف العنيف للقطاع، وحشد مزيد من الدول الهامة لاتخاذ مواقف شبيهة بمواقف أسبانيا وبلجيكا.

خطورة تطرف أعضاء الحكومة الإسرائيلية

من ناحيته، قال الدكتور طارق فهمي الخبير الاستراتيجي وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن مطالبة وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف اينمار بن غفير اليوم بإعادة احتلال غزة والسيطرة عليها واستكمال بناء المستوطنات في غوش قطيف تكشف عن حجم التطرف لهذا الوزير الذي ينتمي للصهيونية الدينية.

وأكد فى تصريح لـ«فيتو» أن هؤلاء الوزراء المتشددين أصبحوا يشكلون العقل السياسي في إسرائيل، ومع ذلك الواقع يقول أن مكونات الائتلاف الحاكم سيتغير بسبب الضغوط الدولية والاقتصادية على الداخل الإسرائيلي.

وواصل حديثه قائلا: نحن أمام واقع جديد يتشكل في إسرائيل بين التيار السياسي والتغيير العسكري لكن تبقى الحقيقة وهي أن العمل العسكري يسبق العمل السياسي رغم توقيع الهدنة.

رئيس وزراء بلجيكا يتمسك بتصريحاته ضد الكيان الصهيوني

كان رئيس الوزراء البلجيكى، ألكسندر دي كرو، أصر تصريحاته من أمام معبر رفح، والتي أكد فيها ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وتوقف إسرائيل عن التوسع في العنف، رغم محاولات إسرائيل إرهابه هو ورئيس وزراء أسبانيا عبر اتهامهم بما تزعمه دعم الإرهاب في غزة.

وأشاد رئيس الوزراء البلجيكي بالإرادة السياسية المصرية وجهودها في دعم قطاع غزة، موضحا أن الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة حل جيد لكننا يجب السعى إلى وقف نهائي، ولا بد من إطلاق سراح جميع المحتجزين في قطاع غزة وعلى إسرائيل احترام القانون الإنساني الدولي.

وقال ألكسندر دي كرو: "ليس لدينا وقت لنضيعه، ويجب أن نقف ونساعد، ونريد أن نشكر قيادة مصر لأنهم يساعدون كثيرا، ويرسلون المساعدات الطبية والمساعدات بكل أنواعها، ونتمنى أن يكون هناك مؤتمر للسلام في أقرب وقت".

وتابع: "أتيت هنا برسالة من أجل الانسانية، ونعلم أن هناك الكثير من الضحايا الذين ليس لهم ذنب فيما يحدث".

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.