الأحد 26 نوفمبر 2023
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رياضة

دوري أبطال أفريقيا، تشكيل صن دوانز ضد نواذيبو

صن داونز، فيتو
صن داونز، فيتو

كشف فريق صن داونز الجنوب أفريقي عن تشكيل لاعبيه لمباراة نواذيبو الموريتاني في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

تشكيل صن دوانز

وكانت  قرعة دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا التي أجريت  في جوهانسبرج بجنوب أفريقيا أسفرت عن مواجهات قوية في المجموعات الأربعة.

مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2023-2024

المجموعة الأولي: صن داونز وبيراميدز ومازيمبي الكونغولي  ونواذيبو الموريتاني.

المجموعة الثانية:  الوداد المغربي وسيمبا التنزاني وأسيك أبيدجان الإيفواري وجالاكسي البتسواني

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المجموعة الثالثة: الترجي التونسي وبترو أتلتيكو والهلال السوادني، النجم الساحلي التونسي

المجموعة الرابعة:   الأهلي  وشباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني

تصنيف الأندية المتأهلة لمجموعات دوري أبطال إفريقيا 2024 

التصنيف الأول: الأهلي والوداد المغربي والترجي التونسي وصن داونز.

التصنيف الثاني: بيراميدز وبترو أتلتيكو وسيمبا التنزاني وشباب بلوزداد الجزائري.

التصنيف الثالث: مازيمبي الكونغولي ويانج أفريكانز التنزاني والهلال السوادني وأسيك أبيدجان الإيفواري.

التصنيف الرابع: النجم الساحلي التونسي وجالاكسي البتسواني وميدياما الغاني ونواذيبو الموريتاني.

ويشارك الأهلي وبيراميدز في دوري أبطال أفريقيا 2023-2024.

الأندية المتأهلة لدور مجموعات دوري أبطال إفريقيا

الأهلي (حامل اللقب)

بيراميدز

صن داونز الجنوب أفريقي

جوانينج جالاكسي البوتسواني

الترجي الرياضي التونسي

النجم الساحلي التونسي

ميدياما الغاني

بترو أتلتيكو الأنجولي

يانج أفريكانز التنزاني

مازيمبي الكونغو الديمقراطية

الوداد البيضاوي المغربي

سيمبا التنزاني

أسيك ميموزا الإيفواري

نواذيبو الموريتاني

الهلال السوداني

شباب بلوزداد الجزائري

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