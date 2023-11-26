الأحد 26 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

وزير السياحة: إضافة 10 آلاف غرفة فندقية بالقاهرة

أحمد عيسى وزير السياحة
أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، فيتو

قال أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، إن الوزارة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للآثار تعمل على زيادة مدة زيارة الوفود السياحية لقلعة صلاح الدين الأيوبي من ساعة إلى 3 ساعات من خلال إعادة افتتاح عدد من المناطق الأثرية هناك مثل مسجد سارية الجبل وبرج القلعة والذي سيتم افتتاحه في غضون 30 يومًا، بالإضافة إلى تشغيل العديد من مناطق الخدمات السياحية هناك.

 افتتاح المتحف المصري الكبير

واضاف وزير السياحة والآثار خلال لقاءه بمحرري الوزارة، أن القاهرة تحتوي على 30 ألف غرفة فندقية وسيتم افتتاح 10 آلاف غرفة فندقية جديدة لاستيعاب الأعداد المتوقعة في السائحين وذلك تزامنًا مع افتتاح المتحف المصري الكبير.

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وأشار إلى أنه يجري العمل على إعادة افتتاح الطريق الشرقي بين الأقصر وأسوان وتجهيزه بكافة الخدمات التي يحتاجها الراميةمنا يوفر ما يقرب من 90 دقيقة من وقت السائحين.

كما أوضح وزير السياحة والآثار، أن الوزارة تعمل حاليا على إعادة تقديم القاهرة التاريخية كمدينة سياحية تستقطب اعداد كبيرة من السائحين القادمين إلى مصر.

واضاف وزير السياحة والآثار، أن يتم التنسيق لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير، مشيرا إلى أنه سيتم فتح الدرج العظيم للزيارة انام الزائرين اعتبارا من الاول من ديسمبر القادم.

وأشار إلى أن سيتم زيادة عدد الغرف الفندقية عام 2025 بإجمالي 25 ألف غرفة فندقية، بعدة محافظات أبرزها جنوب سيناء والبحر الأحمر، ويجرى حاليا تشكيل لجان تابعة للوزارة للتفتيش علي تشغيل الفنادق.

وتابع أن هناك 195 فندق مغلق بإجمالي 24 ألف غرفة فندقية من إجمالي أكثر من 1200 فندق يعمل، مشيرا إلي أن عدد الفنادق المغلقة انخفض الي 170 فندق بإجمالي 19 ألف غرفة فندقية خلال الفترة، مما يعني إعادة تشغيل 5 آلاف غرفة فندقية كانت متوقفة عن العمل.

واستطرد أن زيادة في أعداد الفنادق العائمة وهناك أكثر من 170 فندق عائم يعمل في خدمة السياحة المصرية، ويجري تحديث كبير في الفنادق العائمة من خلال إعادة تشغيل وتجهيز فنادق جديدة للعمل.

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وزير السياحة المجلس الأعلي للأثار قلعة صلاح الدين الأيوبى افتتاح المتحف المصري الكبير المتحف المصري الكبير

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