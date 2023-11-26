ليفربول يتكبد مبلغا ماليا ضخما بسبب نونيز

يستعد ليفربول لدفع مبلغ مالي إلى بنفيكا، بعد مشاركة لاعبه داروين نونيز في مباراته رقم 60 مع النادي مساء السبت.

وكانت مباراة ليفربول ومانشستر سيتي (1-1) مليئة بالأحداث بالنسبة للمهاجم الأوروجوياني، الذي دخل في جدال ساخن مع مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا بعد صافرة النهاية.

ليفربول يتكبد مبلغ ضخم



ووافق ليفربول على صفقة قياسية لضم نونيز مقابل 85 مليون جنيه إسترليني، صيف 2022.

وشمل ذلك 64 مليون جنيه إسترليني مدفوعة مقدما لبنفيكا، والمبلغ المتبقي: 21 مليون جنيه إسترليني جاء على شكل ملحقات.

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ووفقا لصحيفة "ميرور"، فإن ليفربول مدين الآن بمبلغ 8.5 مليون جنيه إسترليني لبنفيكا، بعد أن وصل نونيز إلى مباراته رقم 50 مع الفريق الإنجليزي.

ودفع ليفربول بالفعل للنادي البرتغالي 4.3 مليون جنيه إسترليني، بعد أن شارك نونيز في 10 مباريات.

وأضافت ميرور: "باقي المبلغ (8.5) مليون جنيه إسترليني، سيتم دفعه اعتمادا على الأداء الفردي والجماعي للفريق طوال مدة العقد الذي يستمر حتى 2028".

وسجل نونيز حتى الآن 22 هدفا وساهم بـ 10 تمريرات حاسمة في 60 مباراة مع ليفربول.

أكبر نتائج لـ مانشستر سيتي ضد ليفربول

وجاءت أكبر نتائج لملنشستر سيتي أمام ليفربول في العصر الحديث كالتالي

السيتي 5-0 ليفربول في سبتمبر عام 2017

حقق مانشستر سيتي الفوز الأكبر علي ليفربول سبتمبر 2017 ،وكان أجويرو متقدما بنتيجة 1-0 قبل أن يتم طرد ساديو ماني بسبب اصطدامه بشكل خطير مع إيدرسون.

وأضاف جابرييل جيسوس الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول ثم سجل الهدف الثالث في النصف الثاني ، وأكمل ليروي ساني الاهداف وسجل آخر هدفين.

السيتي 4-0 ليفربول في يوليو 2020

وبدأت مباراة السيتي وليفربول في يويلوة 2020 بممر شرفي لليفربول المتوج باللقب حينها وكان أول لقاء بين الفريقين خلف أبواب مغلقة.

وسجل كيفين دي بروين ورحيم سترلينج وفيل فودين هدفا ليحقق فريق جوارديولا فوزا كبيرا.

السيتي 4-1 ليفربول في أبريل 2023

وحقق السيتي فوزا كبيرا في أبريل 2023، بعدما رد بقوة على هدف محمد صلاح الافتتاحي، حيث سجل أربعة أهداف في شباك أليسون عن طريق جوليان ألفاريز وكيفين دي بروين ورياض محرز وجاك جريليش.