التعليم: يوجد 13600 طالب في 51 مدرسة يابانية على مستوى 26 محافظة

المدارس المصرية اليابانية، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المدارس المصرية اليابانية، هي مدارس تطبق المنهج المصري الجديد 2.0 باللغة الإنجليزية بالإضافة إلى مجموعة الأنشطة الكاملة للتوكاتسو واليوم الدراسي الشامل بمصاريف دراسية ومواجهة الاحتياجات الطبقة المتوسطة.

عدد الطلاب بالمدارس المصرية اليابانية

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن عدد المدارس المصرية اليابانية وصل 51 للعام الدراسي 2024-2023 ب 26 محافظة، وعدد الطلاب 13600 طالب، ويتم قبول بمرحلة رياض الأطفال.



قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إن المدارس المصرية اليابانية تجربة رائدة في إحداث نقلة نوعية في تطوير التعليم في مصر، وفق أحدث النظم التعليمية العالمية.

المدارس المصرية اليابانية

وأكدت أن نموذج المدارس المصرية اليابانية، يعكس النموذج التعليمي المتميز التعاون والشراكة الوثيقة مع دولة اليابان والذي يركز على تحسين البيئة المدرسية بهدف التنشئة الاجتماعية السليمة للطفل المصري مما يزداد شغفه للعلم والنظام والنظافة ويزداد لديه ثقته بنفسه والعمل الجماعى.

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أنشطة التوكاتسو

وتطبق المدارس المصرية اليابانية المنهج المصري 2.0 باللغة الإنجليزية بالإضافة إلى مجموعة أنشطة التوكاتسو واليوم الدراسي الشامل.



الأنشطة التعليمية بالمدارس المصرية اليابانية

وتسعى المدارس المصرية اليابانية إلى تطبيق النموذج الياباني من الأنشطة التعليمية “توكاتسو”، والذي يعني التنمية الشاملة للطفل من جميع الجوانب، التي تركز على بناء شخصية الطفل المتمثلة في سلوكياته ومهاراته وقيمه واتجاهاته بنفس درجة الأهمية لتنمية معارفه ومعلوماته ومهاراته العقلية.

خلق مواطن صالح متزن بالمدارس المصرية اليابانية

كما تسعى المدارس المصرية اليابانية إلى خلق مواطن صالح متزن منتج يحترم نفسه والآخرين ويقوم بأدواره في المجتمع لما فيه صالحه الشخصي وصالح المجتمع ككل على حدٍ سواء، والذي يتم تحقيقة من خلال مجموعة من الأنشطة المرتبطة بالمهارات الحياتية التي تدرج في الممارسات اليومية داخل المدرسة.

خصائص النظام التعليمي باليابان

ويعتبر من أهم خصائص النظام التعليمي باليابان هو أن اهتمام المدارس ليس منصبًا فقط على المستوى الأكاديمي للطالب وقدراته التحصيلية، ولكن هناك اهتمامًا كبيرًا بمهارات الطالب الاجتماعية ليصبح عضوًا مسئولا في المجتمع؛ لذا يتم تصميم المناهج القومية لتشجيع ما يسميه بـ” متعة الحياة “، والذى يهدف بدوره إلى “التنمية الشاملة للطفل” من خلال ثلاث ركائز أساسية.

وكشفت وزارة التربية والتعليم أنه سيتم فتح باب التقديم بداية من الأحد الموافق 2 أبريل الجاري، وتستمر لمدة 15 يومًا.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن التقديم سيكون إلكترونيًا لمرحلة رياض الأطفال مستوى أول KG1، على أن يتم الإعلان عن شروط التقدم من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمدارس لكل المدارس وعددهم 51 مدرسة هذا العام.

تقديم المدارس اليابانية

وأشارت الوزارة إلى أنه سيكون متاح التقديم لمرحلتي رياض الأطفال مستوى أول وثاني والصف الأول الابتدائي فقط بـ 3 مدارس هي "المدرسة المصرية اليابانية بمدينة المستقبل الشروق 3 محافظة القاهرة، والمدرسة المصرية اليابانية في بورفؤاد محافظة بورسعيد، والمدرسة المصرية اليابانية مدينة مرسي مطروح بمحافظة مطروح.

وزارة التربية والتعليم

وكذلك سيتم فتح باب التقديم من المستوى الثاني رياض أطفال KG2 حتى الصف الثالث الابتدائي في بعض المدارس الحالية التي بها بعض الأماكن المحدودة الشاغرة فقط.

شروط القبول بالمدارس المصرية اليابانية

1- تقدم طلبات الالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية للصفوف الدراسية الجديدة عبر البوابة الإلكترونية للمدارس، ولا يتم النظر أو قبول أى طلبات للتقدم الجديد بأى وسيلة أخرى أو بعد المواعيد المحددة للحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلبات المقدمة من أولياء الأمور بغض النظر عن أولوية التسجيل.

2- يكون التقديم هذا العام لمرحلة رياض الأطفال المستوى الأول بكل المدارس.

3- يشترط أن يكون الطفل المتقدم مصرى الجنسية أما التلاميذ الحاصلين على شهادة ميلاد صادرة من مصلحة الأحوال المدنية ولهم رقم قومى بجنسية غير مصرية، فلا يتم قبول أوراقهم ولا يجوز قبول قيدهم بالمدارس المصرية اليابانية وفقًا للقواعد المعمول بها في وزارة التربية والتعليم الفني.