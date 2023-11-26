وزير السياحة والآثار: فتح الدرج العظيم للزيارة بالمتحف المصري الكبير ديسمبر القادم

قال أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، إن الوزارة تعمل حاليا على إعادة تقديم القاهرة التاريخية كمدينة سياحية تستقطب أعدادا كبيرة من السائحين القادمين إلى مصر.

حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

وأضاف وزير السياحة والآثار خلال لقائه بمحرري الوزارة، أنه يجري التنسيق لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير، مشيرا إلى أنه سيتم فتح الدرج العظيم للزيارة انام الزائرين إعتبارا من الأول من ديسمبر القادم.

إلغاءات في حجوزات الفنادق بسبب الحرب على قطاع غزة

وفي سياق متصل قال أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، أن نسب الإلغاءات في حجوزات الفنادق بسبب الحرب علي قطاع غزة لم تتعدي الأوضاع الطبيعية، مشيرا إلي أن المنتج السياحي المصري أصبح حاليا يتم بيعه بالتوازي مع كبري المول السياحية حول العالم.

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وأضاف وزير السياحة والآثار خلال لقائه مع محرري الوزارة، أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات لعدم تأثر السياحة المصرية بالاحداث الجارية خلال شهري أكتوبر الماضي ونوفمبر الجاري، مشيرا إلي أن التأثر سيحدث خلال أشهر ديسمبر ويناير وفبراير القادمين وتحاول الوزارة من خلال الإجراءات التحفيزية التي اتخذتها لمنع حدوث نزول في إعداد السائحين القادمين الي مصر.

وأشار إلي أن سيتم زيادة عدد الغرف الفندقية عام 2025 بإجمالي 25 الف غرفة فندقية، بعده محافظات أبرزها جنوب سيناء والبحر الأحمر، ويجري حاليا تشكيل لجان تابعة للوزارة للتفتيش علي تشغيل الفنادق.

وتابع أن هناك 195 فندق مغلق بإجمالي 24 الف غرفة فندقية من إجمالي أكثر من 1200 فندق يعمل، مشيرا إلي أن عدد الفنادق المغلقة انخفص الي 170 فندق بإجمالي 19 الف غرفة فندقية خلال الفترة، مما يعني إعادة تشغيل 5 آلاف غرفة فندقية كانت متوقفة عن العمل.



واستطرد أن زيادة في أعداد الفنادق العائمة وهناك أكثر من 170 فندق عائم يعمل في خدمة السياحة المصرية، ويجري تحديث كبير في الفنادق العائمة من خلال إعادة تشغيل وتجهيز فنادق جديدة للعمل.

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