الأحد 26 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

تصميمات سارة الدبوسى "في العمق" بقاعة زياد بكير (صور)

تصميمات سارة الدبوسى،
تصميمات سارة الدبوسى، فيتو

 تستضيف قاعة زياد بكير بدار الأوبرا فى السادسة من مساء الإثنين 27 نوفمبر، معرض بعنوان "في العمق" للفنانة سارة الدبوسى، ويستمر حتى الإثنين 4 ديسمبر.

ويضم المعرض حوالى 35 لوحة تعبر عن عمق التفكير التأملى، وتم تنفيذها بألوان الجواش، مضاف اليها خامات متعددة،واستلهمت جماليات أنواع من الكائنات البحرية، المتميزة بالألوان الزاهية، لتخرج فى صورة ثلاثية الابعاد مع استثمار الضوء فى ابراز عناصر التصميم، هذا الى جانب عدد من التصميمات تحت عنوان "في عمق الصمود" تضامنا مع القضية الفلسطنية.

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  يذكر أن الفنانة سارة الدبوسى تخرجت فى كلية التربية النوعية جامعة المنصورة ونالت المركز الأول على الدفعة عام 2006، تعمل أستاذ التصميم المساعد بنفس الكلية، مراجع داخلى وعضو هيئة الدعم الفني لنظام الجودة والاعتماد لمؤسسات التعليم العالى، لها العديد من المعارض الجماعية والخاصة.

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