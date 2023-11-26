الرعاية الصحية تكشف عن خدمات جديدة لأول مرة بمحافظات التأمين الصحي الشامل

كشف الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية عن استحداث العديد من الخدمات الطبية والعلاجية، ومنها لأول مرة داخل نطاق المحافظات ضمن منظومة التامين الصحي الشامل.

عمليات القساطر القلبية العلاجية دون جراحة بتقنيات الشنيور الطبي

وأوضح رئيس هيئة الرعاية الصحية في الملتقى الرابع للهيئة أن من أهم الخدمات الجديدة، زراعة القوقعة، بالإضافة إلى عمليات القساطر القلبية العلاجية دون جراحة بتقنيات الشنيور الطبي والتافي والـ CTO والـ IVUS، وكذلك تقنياتCERAB, EVAR لعلاج أمراض الأوعية الدموية، والقسطرة المخية، وجراحات الوجه والفكين، والجراحات الميكروسكوبية، والمناظير، والطب النووي والعلاج الإشعاعي، والمسح الذري، والغسيل الكُلوي للأطفال، وغيرهم الكثير من الخدمات وفقًا لاحتياجات المرضى.

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كان قد افتتح الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، اليوم، فعاليات الملتقى الدولي السنوي الرابع للهيئة العامة للرعاية الصحية 2023، تحت شعار "مستقبل الرعاية الصحية في الجمهورية الجديدة: من الإصلاح إلى التميز"، في العاصمة الإدارية الجديدة.

جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الأستاذ الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، اللواء أركان حرب، عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، والدكتور خالد العطار، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمي ورئيس اللجنة العليا لمكينة منظومة التأمين الصحي الشامل.

وبحضور من هيئة الرعاية الصحية الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، ومدراء الإدارات المركزية والعامة برئاسة الهيئة، ومدراء الأفرع والمنشآت الصحية التابعة للهيئة بالمحافظات، وبمشاركة عدد من سفراء بعض الدول، وشركاء نجاح المنظومة من كافة الوزارات والهيئات وأجهزة الدولة، بالإضافة إلى العديد من الشخصيات البارزة والمستثمرين في القطاع الصحي على الصعيدين المحلي والدولي، وكذلك عددًا من رؤساء هيئات الصحة والإتحادات بعدد من الدول العربية والدولية.

نجاح التجربة المصرية الرائدة في الإصلاح الصحي الشامل

وأشار الدكتور أحمد السبكي، في كلمته الافتتاحية، إلى أن الملتقى الدولي السنوي لهيئة الرعاية اليوم يحتفي بنجاح التجربة المصرية الرائدة في الإصلاح الصحي الشامل، وإنجازات ونجاحات هيئة الرعاية الصحية خلال 4 سنوات، وأهمها تقديم 32 مليون خدمة طبية وعلاجية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات تطبيق المنظومة "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس"، منها 14,5 مليون خدمة طب أسرة، و500 ألف عمليات وجراحات منها 105 ألف عمليات وجراحات متقدمة وذات مهارة أو طابع خاص باستخدام أحدث التقنيات العلاجية وفق الممارسات الطبية العالمية، فضلًا عن 13,5 مليون فحص طبي ومعملي، وكذلك خدمات العيادات الخارحية والرعايات المركزة والحضانات والغسيل الكُلوي وغيرها من الخدمات العلاجية بالمستشفيات.