الأحد 26 نوفمبر 2023
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محافظات

انقلاب تريلا على 5 سيارات ملاكي في الإسكندرية

انقلاب تريلا،فيتو
انقلاب تريلا،فيتو

شهدت منطقة سموحة بالإسكندرية اليوم، انقلاب سيارة نقل ثقيل تريلا محملة بالرمال  على بعض السيارات بالمنطقة،  مما أسفر عن تحطم 5 سيارات ملاكى دون إصابات بشرية. 
 

وكان الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة،  تلقت بلاغا يفيد بانقلاب سيارة نقل تريلا محملة بالرمال بشارع العشرين بجرين تاورز على بعض السيارات بالمنطقة مما أسفر عن تحطم ٥ سيارات دون وجود اى إصابات بشرية فى الأرواح وذلك  نتيجة وقوع كميات كبيرة من الرمال المحمولة عليها. 

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ووقع الحادث فى تمام الساعه السابعه صباح اليوم  وتم رفع آثار الحادث وندب فريق من النيابة لمعاينة موقع الحادث وكتابة تقرير عن الآثار والتلفيات التي تعرضت لها السيارات.

وأنقذت العناية الإلهية أصحاب السيارات من وقوع أي إصابات أو وفيات، حيث وقع الحادث وجميعها خالية من المواطنين وأثناء ركن غالبيتهم على جانب الطريق أمام منازلهم.

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الاسكندرية حادث طقس

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