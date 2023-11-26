الأحد 26 نوفمبر 2023
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رياضة

موسيماني يرد على عبد الحفيظ: أوروبا فقط من أوقفت انتصاراتنا مع الأهلي

موسيماني،فيتو
موسيماني،فيتو

رد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني الأسبق للأهلي، على تصريحات مساعده السابق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق بالقلعة الحمراء.

وقال عبد الحفيظ عبر قناة أبوظبي الرياضية: "موسيماني واحد من أكثر المدربين نجاحا في تاريخ الأهلي، بعدما حصد العديد من الألقاب".

موسيماني يرد على سيد عبد الحفيظ 

ونشر موسيماني عبر منصة X معلقا على تصريحات عبد الحفيظ: "شكرا سيد، أفضل اللحظات والذكريات كانت مع النادي الأهلي كنا نشبه الفايكنج".

وأضاف: "داهمنا أفريقيا وعاقبنا أندية آسيا وتغلبنا على فرق أمريكا الجنوبية، فقط أندية أوروبا التي استطاعت إيقاف الأهلي".

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وختم: "على الأقل كنا نعود دائما بالميدالية البرونزية من كأس العالم للأندية، سنأخذ هذه الذكريات الرائعة معنا إلى الأبد".

وتولى موسيماني قيادة الأهلي في الفترة بين أكتوبر 2020 إلى مايو 2022 وحقق لقب دوري أبطال أفريقيا مرتين بجانب كأس السوبر الأفريقي مرتين وبرونزية مونديال الأندية مرتين أيضًا.

وتولى موسيماني تدريب اهلي جدة والوحدة الاماراتي بعد رحيله عن القلعة الحمراء.

وكان الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي السابق، أبدى عن حزنه من إدارة النادي الأحمر وذلك في تصريحات خاصة لقناة أبو ظبي الإماراتية.

وأكد موسيماني: “إدارة الأهلي لم يكن لديها صبر، وحققت إنجازات عديدة رفقة الفريق ستظل في ذاكرة وأذهان الجماهير”.

وأضاف: “حققت للنادي الأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا بعد غياب 6 سنوات، ولكن تاريخ القلعة الحمراء غير جيد مع المدربين”.

وواصل “كل بطولة كبيرة تحتاج إلى تخطيط علينا النظر إلى أوروبا وجوارديولا ومشروعه مع مانشستر سيتي يحتاج إلى عناء طويل”.

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