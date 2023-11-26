لجنة المعاشات بنقابة المحامين تنتهي من فحص ومراجعة 71 ملفًا

نقابة المحامين، انتهت لجنة المعاشات برئاسة عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب من فحص ومراجعة 71 ملفًا من ملفات المحامين المعروضة على الإدارة بكافة أنواعها (تقاعد – وفاة – عجز كلي – عجز جزئي)، وذلك تمهيدًا لإحالتهم للإدارة المالية لبدء صرفها.

مجلس نقابة المحامين

المحامين، ووافق مجلس نقابة المحامين، على عقد الجمعية العمومية للمحامين لزيادة المعاش، وذلك يوم 20 ديسمبر 2023، وتفويض النقيب العام بتولي الإجراءات التنظيمية.

Advertisements

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الذي عقد الخميس الماضي الموافق 23 /11 /2023، بحضور أعضاء المجلس.

نقابة المحامين

نقابة المحامين، وعقد مجلس نقابة المحامين، برئاسة الأستاذ عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اجتماعًا بحضور أعضاء المجلس، لمناقشة الموضوعات المطروحة ضمن جدول الأعمال، وقرر المجلس التالي:

المحامين، أولًا: الموافقة على عقد الجمعية العمومية للمحامين لزيادة المعاش يوم 20 ديسمبر المقبل.

ثانيًا: الموافقة على قبول استقالة ماجد عبداللطيف نقيب المحلة من منصبه.

مجلس نقابة المحامين

ثالثًا: الموافقة على تأجيل مناقشة مدونة السلوك المهني إلى جلسة يوم الأحد المقبل الموافق 26 /11 /2023.

رابعًا: الموافقة على إنشاء جروب على واتس اب لإحاطة جميع أعضاء المجلس بمواعيد عقد كل جلسة، ونشر المواعيد على موقع النقابة الإلكتروني.