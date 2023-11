مراكب ورقية، رواية باللغة الإنجليزية لـ رنا محمد حسان

صُدرت رواية جديدة، للكاتبة الشابة رنا محمد حسان عن دار المعارف للطبع والنشر والتوزيع بالقاهرة، تحت عنوان "المراكب الورقية بيننا"، وهي باللغة الإنجليزية.

وتضم الرواية الجديدة 328 صفحة من القطع المتوسط، وسوف يتم طرحها بالمكتبات،ومعرض القاهرة الدولي للكتاب المقبل، وتعد الرواية ــ التي تحمل اسم The paper boats between us العمل الروائي الأول للكاتبة، وتتناول فيه رنا محمد حسان من خلال بطلة روايتها، كيفية تعامل فتاة في مقتبل عمرها مع تجربة قاسية وصعبة للعثور على عائلتها بعد أن افترقت عنهم في ظروف غامضة في طفولتها، وخلال تجربة البحث المريرة عن أسرتها تمر بأحداث متباينة، ما بين أسرة بديلة لم تكتمل عواطف أفرادها تجاهها، والحلم الذي لم يغب عنها بلقاء أسرتها الحقيقية.

وتسرد بأسلوب رشيق يجمع بين الحكي والسرد والحوار مواقف مؤثرة، وكيف عاشت بطلة الرواية حياة افتراضية مع عائلتها، وكيف كانت رسائلها عبر المراكب الورقية أداة الوصل الوحيدة التي تنقلها من العزلة والانطواء وفقدان الأمل عبر مناجاة شقيقها وأمها وأبيها حتى ولو تاهت سطورها بين الأمواج. يذكر أن رنا محمد حسان، طالبة بالسنة النهائية بكلية الألسن ــ جامعة عين شمس، وتدرس اللغتين الإنجليزية والإسبانية، ولها تجارب في الرواية والقصة القصيرة.