اختتام قافلة مبادرة أنت الحياة بنصر النوبة فى أسوان (صور)

اختتمت بقرى خريط بمركز نصر النوبة قافلة مبادرة " أنت الحياة " والتي نفذتها مؤسسة حياة كريمة في الفترة من 23 إلى 25 نوفمبر الجارى بالتعاون مع محافظة أسوان، وبمشاركة جامعة أسوان ومديريات الصحة والثقافة والشباب والرياضة والتموين والطب البيطرى ومحو الأمية والعمل ، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوصيل الخدمات الجماهيرية المتنوعة بجودة عالية للمواطن المصرى في جميع القرى والمناطق النائية.

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وحضر فاعليات القافلة نائبًا عن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان رئيس مركز نصر النوبة، واللواء خالد عوف مستشار مؤسسة حياة كريمة، وبإشراف من منسق مؤسسة حياة كريمة بالمحافظة الدكتور محمد صلاح، والدكتور لؤى سعد الدين نائب رئيس جامعة أسوان.

وقال الدكتور محمد صلاح إن قافلة مبادرة " أنت الحياة " شملت العديد من الخدمات والأنشطة والفاعليات من أبرزها قوافل طبية بجميع التخصصات بمشاركة مديرية الصحة، والمستشفيات الجامعية، وكذا قوافل تنظيم الأسرة، وكشف نساء وتوليد للسيدات، وأيضًا قوافل بيطرية كشف وتطعيم وتحصين ورش وسونار، بالإضافة إلى مسارح قصر الثقافة بالعروض المختلفة ومعرض الكتاب، ومبادرة الغارمين لرفع المعاناة عن الغارمين والغارمات ودورى ومعسكر وعروض رياضية لمراكز الشباب.

وأشار إلى أن القافلة تضمن أيضًا أستقبال حالات ذوي الإعاقة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، بجانب مبادرة تعليم الكبار محو الأمية لتقديم شهادات محو الأمية من خلال الاختبارات والاستكتاب، وتنظيم ندوات ضد الإدمان، فضلًا عن قافلة لبيع السلع التموينية المخفضة مثل السكر والأرز والزيت، علاوة على فتح باب التوظيف للشباب بالتعاون مع عمال مصر.

وكشف منسق مؤسسة حياة كريمة عن أن القافلة ركز على العديد من الأنشطة التوعوية من خلال تنظيم ندوات عن النظافة والصحة والسلامة، وأيضًا صحة الغذاء والوقاية من الأمراض المعديه، وطرق الوقايه، ووسائل تنظيم الأسره، وصحه الأم والطفل من خلال فريق الرائدات الريفيات بالتضامن الإجتماعى.

وأضاف أن مديرية الشباب والرياضة شاركت بتنفيذ عدة فعاليات منها تواجد فرق الكشافة والجوالة وأندية التطوع لمركزي شباب عنيبة وأبوسمبل منذ الصباح لمساعدة مسئولي حياة كريمة في تنظيم وخدمة المواطنين الوافدين، بالإضافة إلى تنفيذ بعض الألعاب الترويحية بين الأطفال والشباب الحاضرين، فضلًا عن تنظيم دورة رياضية بملاعب مركز شباب أرمنا في خماسي كرة القدم وتنس الطاولة، علاوة على تقديم عرض فني لفرقة م.ش العرب بالمالكي للفنون الشعبية.

وقال محمد صلاح إن قافلة مبادرة " أنت الحياة " حققت أهدافها من خلال التفاعل الكبير من أهالى نصر النوبة حيث الشباب والفتيات رغباتهم للإنضمام للتطوع في مؤسسة حياة كريمة بعد ما لمسوه من دور المتطوعين في تحقيق التنميه والمساهمة الفعالة في بناء الوطن وعليه تم توقيع عدد ١٨ عقد تطوع فى وجود اللواء خالد عوف مستشار مؤسسة حياة كريمة، والدكتور مصطفى كافى مسئول ملف المتطوعين.

وأوضح أنه تم عقد جلسة إستماع لأهالي القرية،والذين عبروا فيها عن سعادتهم الغامرة بما لمسوه من خدمات بالمبادرة والمشروعات التى أقيمت بالقرية، بالإضافة إلى طرحهم بعض التحديات والمشكلات بالقرية ورغبتهم الملحة فى المشاركة الجادة لحلها.