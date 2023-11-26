مدرب اتحاد جدة يحسم مصير حجازي في مباراة أجمك بدوري أبطال آسيا

كشفت تقارير صحفية سعودية عن موقف النجم المصري أحمد حجازي من المشاركة في مباراة اتحاد جدة المقبلة ضد أجمك الأوزبكي في إطار منافسات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا

وقالت صحيفة الرياضية السعودية إن مدرب الاتحاد جاياردو سيقرر موقف حجازي من الظهور أمام أجمك بعد تدريب اليوم وفقا لحالته البدنية والطبية.

وتعافى حجازي من الاصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة وغاب عن الملاعب لمدة ٦ شهور قبل أن يعود من جديد للفريق.

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أحمد حجازي في قائمة اتحاد جدة بكأس العالم للأندية

كشفت تقارير صحفية عن إدراج اتحاد جدة اسم أحمد حجازي والبرتغالي جواو جوتا، من قائمة الفريق الأولية المشاركة في كأس العالم للأندية.

وتحتضن جدة البطولة في المرة الأولى التي تستضيفها السعودية، خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل.

ويفتتح اتحاد جدة البطولة يوم 12 ديسمبر المقبل، بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي، ويتأهل الفائز لمواجهة الأهلي.

وحدد اتحاد جدة قائمة أولية، تضم 35 لاعبا، سيتم تقليصها إلى 23 لاعبا في الموعد النهائي لإرسال القوائم النهائية للفرق المشاركة في البطولة، والمقرر يوم 4 ديسمبر المقبل.

وكان إبراهيم القاسم، الأمين العام لاتحاد كرة القدم السعودي، قال في تصريحات صحفية مؤخرا، إن حجازي وجوتا يحق لهما المشاركة في كأس العالم للأندية.