الأحد 26 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

مدرب اتحاد جدة يحسم مصير حجازي في مباراة أجمك بدوري أبطال آسيا

أحمد حجازي،فيتو
أحمد حجازي،فيتو

كشفت تقارير صحفية سعودية عن موقف النجم المصري أحمد حجازي من المشاركة في مباراة اتحاد جدة المقبلة ضد أجمك الأوزبكي في إطار منافسات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا 

وقالت صحيفة الرياضية السعودية إن مدرب الاتحاد جاياردو سيقرر موقف حجازي من الظهور أمام أجمك بعد تدريب اليوم وفقا لحالته البدنية والطبية.

وتعافى حجازي من الاصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة وغاب عن الملاعب لمدة ٦ شهور قبل أن يعود من جديد للفريق.

Advertisements

أحمد حجازي في قائمة اتحاد جدة بكأس العالم للأندية

كشفت تقارير صحفية عن إدراج اتحاد جدة  اسم أحمد حجازي والبرتغالي جواو جوتا، من قائمة الفريق الأولية المشاركة في كأس العالم للأندية.

وتحتضن جدة البطولة في المرة الأولى التي تستضيفها السعودية، خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل.

ويفتتح اتحاد جدة البطولة يوم 12 ديسمبر المقبل، بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي، ويتأهل الفائز لمواجهة الأهلي.

وحدد اتحاد جدة قائمة أولية، تضم 35 لاعبا، سيتم تقليصها إلى 23 لاعبا في الموعد النهائي لإرسال القوائم النهائية للفرق المشاركة في البطولة، والمقرر يوم 4 ديسمبر المقبل.

وكان إبراهيم القاسم، الأمين العام لاتحاد كرة القدم السعودي، قال في تصريحات صحفية مؤخرا، إن حجازي وجوتا يحق لهما المشاركة في كأس العالم للأندية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية. 

أجمك الأوزبكي أحمد حجازي الرياضية السعودية دوري أبطال آسيا مدرب الاتحاد

مواد متعلقة

الدوري الإيطالي، تاريخ مواجهات يوفنتوس وإنتر ميلان

موعد مباراة يوفنتوس ضد إنتر ميلان في قمة الدوري الإيطالي

خطوة جديدة تقرب زيدان من تدريب ريال مدريد

الأكثر قراءة

أكبر بنك جلود في العالم، سر سرقة أجساد شهداء فلسطين من قطاع غزة

حياة كريمة تشيد بمبادرة منتدى شباب العالم لإحياء السلام من أجل الإنسانية

أسعار تذاكر حفل روائع السنباطي بالسعودية (إنفوجراف)

مدبولي يوجه بالإسراع في تحديد الأراضي والمواقع المناسبة لتعميم نموذج صيدليات «إسعاف 24»

السجن مع الشغل 7 سنوات لوزيري الدفاع والداخلية السابقين بالكويت

قراران جديدان لرئيس الوزراء بشأن فنادق مصر ونزع الملكية بنزلة السمان

استقرار سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم

تحت شعار انزل شارك، التحالف الوطني يواصل مؤتمراته لدعم المرشح السيسي

Advertisements

منوعات

المزيد

75 مليون دولار، خسائر إيلون ماسك بسبب منشور

مستخدمو "X" ينتقدون زوجة زيلينسكي

حجزت تذاكر طيران لرحلة مع زوجها، ثم طلبت سفر صديقته بدلا منها

يرغبون في الاستحمام، رئيس وزراء تايلاند يطمئن شعبه على صحة الأسرى المفرج عنهم

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأحد 26-11-2023

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الأحد 26-11-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

أسعار تذاكر حفل روائع السنباطي بالسعودية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أذكار المساء مكتوبة كاملة من القرآن والسنة

تفسير رؤية الرياح الشديدة فى المنام وعلاقتها بالانتصار على الأعداء

ما حكم أكل الكائنات البحرية من غير الأسماك؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية