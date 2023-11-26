الأحد 26 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

هيئة سلامة الغذاء: البطاطا فى المركز الأول بين الصادرات الزراعية خلال الأسبوع الماضي

البطاطا،فيتو
البطاطا،فيتو

 أصدرت الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء 3966 رسالة غذائية، بإجمالي 175000 جنيه وتنوعت بين 530 صنفا من الخضر والفواكه الطازجة، وتصدرت البطاطا قائمة الخضراوات المصرية المصدرة بواقع 8000 طن وتليها الفاصولياء بإجمالي 7000 طن، وتصدرت الموالح قائمة الفواكة المصدرة الأسبوع الماضي بإجمالي 10000 طن، تليها الفراولة بإجمالي 7000 طن، ثم الرمان بإجمالي 5000 طن.

 

الدول المستقبلة للصادرات المصرية

 ومثلت السعودية وأسبانيا وليبيا وأمريكا أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 140 دولة مستوردة، واحتل ميناء مطار القاهرة المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 815 رسالة، يليه ميناء سفاجا بـ 600 رسالة، ثم ميناء الإسكندرية بإجمالي 585 رسالة.

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وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1545 رسالة بنحو 288000 طن، تنوعت ما بين 175 صنفا من قمح وزيوت متنوعة وفول صويا من 86 دولة، ومثلت روسيا الأسبوع الماضي أيضًا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها فرنسا، أوكرانيا، إندونيسيا، أستراليا  وماليزيا.

وتصدر ميناء الإسكندرية الأسبوع الماضي أيضًا المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 440 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة والذي احتل المركز الثاني  بـ 265 رسالة، ثم ميناء بور سعيد بإجمالي 237 رسالة.

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