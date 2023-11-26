تحولت إلى بيزنس، طلب إحاطة بشأن ارتفاع معدلات الولادة القيصرية في مصر

تقدمت الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بشأن ارتفاع معدلات الولادة القيصرية في مصر.

ارتفاع معدلات الولادة القيصرية في مصر

وأشارت النائبة في طلبها، إلى أن مصر الأولي عالميًا في الولادة القيصرية، وذلك طبقًا لدراسة لمنظمة الصحة العالمية أجريت على عدة بلدان كانت نتيجتها أن نسبة الولادة القيصرية في بريطانيا 26% وفي الدومينكان 58% أما في مصر 63% وهذه نسبة مفزعة ومخيفة.

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الولادة القيصرية في مصر تحولت لـ"بيزنس"

وقالت: منذ عام 2000 إلى 2021، زادت الولادة القيصرية أكثر من 7 أضعاف، بمعدل ارتفع من 10% إلى حوالى 72 %، كما انتشر خلال الفترة الأخيرة دعاية للترويج لهذا النوع من الولادة في مصر من جانب بعض الأطباء والمنشآت الطبية الخاصة، حتى أصبحت بمثابة تجارة “بيزنس”.

فاتورة "بيزنس الولادات القيصرية" في مصر

وأوضحت الدكتورة حنان عمار، أن فاتورة "بيزنس الولادات القيصرية" في مصر ارتفع لـ 14 مليارًا و525 مليون جنيه سنويًا في مقابل الولادات الطبيعية التي بلغت فاتورتها 3 مليارات و675 مليون جنيه، على اعتبار أن تسعيرة الولادات الطبيعية تتراوح بين أطباء النساء والتوليد من 1000 إلي 3000 جنيه بينما الولادة القيصرية من 8 آلاف إلى 14 ألف جنيها.

التزايد الملحوظ فى الولادة القيصرية ظاهرة خطيرة تحتاج إلى التوعية

وحذرت النائبة من أن هذا التزايد الملحوظ فى الولادة القيصرية يُعد ظاهرة خطيرة تحتاج إلى التوعية بمخاطرها وبذل جهود كبيرة على مستوى الأشخاص والجهات المعنية لتجنب المخاطر المحتملة لها، حيث تمثل مصر المركز الأول عالميًّا.

وتساءلت عضو مجلس النواب عن أسباب ارتفاع الأعداد المقبلة على الولادة القيصرية فى مصر مقارنة بدول العالم الأخرى، مطالبة بكشف دور وزارة الصحة للحد من معدلات هذا النوع من الولادة.

وأشارت النائبة، إلى أن هناك مخاطرة عدة ناتجة عن الولادة القيصرية، حيث يترتب على إجرائها تداعيات ومضاعفات على صحة الأم والجنين قد تؤدي إلى الوفاة، قائلة: طبيًا يتم إجرائها وفقًا لضوابط وعند حالات معينة.