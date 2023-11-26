الأحد 26 نوفمبر 2023
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محافظات

إزالة 15 حالة تعد على مساحة 1959 مترا مربعا بالبحيرة

إزالة التعديات بالبحيرة،
إزالة التعديات بالبحيرة، فيتو

شنت الوحدات المحلية بمحافظة البحيرة حملات لإزالة التعديات علي الأراضى الزراعية، تنفيذا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، بالمتابعة الميدانية على مدار اليوم لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو العشوائى أو التعديات على الأراضى الزراعية والتصدي بكل قوة، وحزم لكافة أشكال التعديات للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
 

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وأسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية لمراكز( دمنهور، كفر الدوار، وادي النطرون، بدر،رشيد) عن إزالة 15 حالة تعدي بمساحة 1959 م2  عبارة عن مبانى وأسوار بالطوب الأبيض، واعمدة من الحديد وأسقف صاج وردم حفر وشدات خشبية.  

ويأتي ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمتابعة جهود حماية الأراضي الزراعية، وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضى الدولة، أو التعدي على الأراضى الزراعية، وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة اقتصاديًا،وتنمويًا، والحفاظ على أصول، وحقوق الدولة، والشعب.

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