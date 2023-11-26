الدوري الإيطالي، تاريخ مواجهات يوفنتوس وإنتر ميلان

يترقب عشاق كرة القدم الإيطالية مواجهة إنتر ميلان ضد يوفنتوس، اليوم الأحد، في كلاسيكو مثير ضمن منافسات الجولة 13 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

تاريخ مواجهات يوفنتوس وانتر

التقى يوفنتوس والإنتر في 180 مباراة ببطولة الدوري الإيطالي، فاز "اليوفي" 87، بينما فاز إنتر في 48 مواجهة، بينما حسم التعادل 45 لقاءً.

وأحرز لاعبو يوفنتوس 258 هدفًا، مقابل 207 أهداف لإنتر.

وإجمالًا جمعت 263 مباراة يوفنتوس وإنتر بمختلف البطولات، وفاز "السيدة العجوز" في 116 مباراة، بينما حقق الإنتر 82 انتصارًا، وسيطر التعادل على 65 مواجهة.

موعد مباراة يوفنتوس ضد إنتر ميلان

وتقام مباراة يوفنتوس ضد إنتر ميلان في تمام الساعة العاشرة الا ربع مساء بتوقيت القاهرة.

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ترتيب الفريقين



ويعتلي الإنتر صدارة ترتيب "الكالتشيو" برصيد 31 نقطة، جمعها من الفوز في 10 مباريات، والتعادل في لقاء، وخسارة مثله.

ويحتل يوفنتوس وصافة الترتيب برصيد 29 نقطة، جمعهما من الفوز في 9 مباريات، وتعادل في مباراتين، وتلقي هزيمة وحيدة.

ويتسلح يوفنتوس بالملعب والجمهور للفوز على ضيفه إنتر، بينما سيحاول أبناء المدرب سيميوني إنزاجي تحقيق نتيجة إيجابية سواء بالفوز أو التعادل للابتعاد بالصدارة.

ونجح الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، نجم ومهاجم إنتر ميلان، في مواصلة توهجه بالدوري الإيطالي هذا الموسم، ويسير مارتينيز بخطى ثابتة نحو الفوز بجائزة هداف الكالتشيو هذا الموسم، بعدما رفع رصيده إلى 12 هدفًا.

لاوتارو يتفوق على مارادونا وفان باستن ورونالدو

ورفع لاوتارو رصيده إلى 91 هدفا، ليتجاوز الهولندي ماركو فان باستن، نجم ميلان السابق، الذي أحرز 90 هدفا خلال 8 سنوات لعبها بقميص الروسونيري ميلان.

واقتحم لاوتارو مارتينيز قائمة أكثر اللاعبين تهديفًا مع فريق واحد بالدوري الإيطالي، حيث أصبح بالمركز الـ 16 بعد أن تخطى دييجو مارادونا مع نابولي (81 هدفًا) والبرتغالي كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس (81 هدفا) وبرونو مايني مع بولونيا (87 هدفًا)، وأخيرًا فان باستن (90 هدفًا).

ويسبق لاوتارو في القائمة لورينزو إنسيني مع نابولي (96 هدفًا) وألدو بوفي مع ميلان (108 أهداف) وأنجيلو سكيافيو مع بولونيا (109 أهداف) وسيرجيو بيليسييه مع فيرونا (112 هدفًا) ودرايس ميرتينز مع نابولي (113 هدفًا) ثم ساندرو ماتسولا مع إنتر (116 هدفًا) ودومينيكو بيراردي مع ساسولو (118 هدفًا) وديفيد تريزيجيه مع يوفنتوس (123 هدفًا) وأندريه شيفتشينكو مع ميلان (127 هدفًا) وروبيرتو بيتيجا مع يوفنتوس (129 هدفًا).

علاوة على إزيو باسكوتي مع بولونيا (130 هدفًا) ولويجي ريفا مع كالياري (156 هدفًا) وجامبييرو بونيبيرتي مع يوفنتوس (178 هدفًا) وأليساندرو ديل بييرو مع يوفنتوس (188 هدفًا) وفرانشيسكو توتي مع روما (250 هدفًا).