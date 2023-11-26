الأحد 26 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

رئيس الوزراء يفتتح 5 صيدليات «إسعاف 24» بعد تطويرها عبر الفيديو كونفرانس

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ،فيتو

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، 5 صيدليات "إسعاف 24" بعد تطويرها عبر الفيديو كونفرانس. 

وكان رئيس الوزراء قد استعرض الشهر الماضى، أبرز ملامح خطة تطوير صيدليات الإسعاف التابعة للشركة المصرية لتجارة الأدوية، والتي تم تعديل اسمها ليصبح "صيدلية الإسعاف 24"، لكونها تعمل لخدمة المرضى على مدار الـ 24 ساعة، وتمت الإشارة إلى أنه تم تطوير وتوحيد الرؤية البصرية الخاصة بتلك الصيدليات، مع وضع خطة للتوسع جغرافيًا لتحقيق أكبر انتشار لسلسلة الصيدليات في جميع المحافظات المصرية.

وأوضح المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الخطة التي تم استعراضها تضمنت الإشارة إلى أنه يتم العمل على تنفيذ المرحلة الأولى منها، والتي تبدأ بتطبيق نموذج صيدلية "الإسعاف 24" على 5 صيدليات، ثم البدء في تعميم هذا النموذج في محافظات مصر على عدة مراحل، يتم الانتهاء منها في ديسمبر 2024.

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