الأحد 26 نوفمبر 2023
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رياضة

خطوة جديدة تقرب زيدان من تدريب ريال مدريد

ريال مدريد، فيتو
ريال مدريد، فيتو

يبدو أن إدارة ريال مدريد ترحب بعودة الفرنسي زين الدين زيدان، أسطورة النادي، إلى تدريب الميرنجي في أي وقت.


وسبق أن درب زيدان الفريق الملكي في ولايتين مختلفتين، وحقق معه دوري أبطال أوروبا 3 مرات متتالية.

عودة زيدان لريال مدريد

وهناك الكثير من الجدل حول هوية مدرب ريال مدريد في الموسم المقبل، لا سيما أن عقد كارلو أنشيلوتي ينتهي في يونيو 2024.

ووفقا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، يبدو للبعض أن المرشح المفضل لدى الرئيس فلورنتينو بيريز هو تشابي ألونسو، مدرب باير ليفركوزن، لكن عند سؤال مصادر في النادي الملكي ظهرت مفاجأة.

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وأشار إلى أن مسؤولي ريال مدريد يرون أن النادي بمثابة منزل لزيدان، وأن الأخير يستطيع العمل مع النادي ثم تركه عشرات المرات خلال حياته.

وأوضح البرنامج، أن بيريز قال لزيدان أن باب ريال مدريد سيكون مفتوحا دائما لعودته، إذا رغب المدرب الفرنسي في العودة إلى "سانتياجو برنابيو".

وذكر أن احتمالية تعيين زيدان على رأس الجهاز الفني لريال مدريد في الموسم المقبل، قائمة، إذا لم يستمر أنشيلوتي في منصبه.

ترتيب هدافي الدوري الإسباني قبل الجولة الـ14

1- جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد: 10 أهداف.

2- أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد: 8 أهداف.

2- جيرارد مورينو لاعب فياريال: 8 أهداف.

3- روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة: 7 أهداف.

3- ألفارو موراتا لاعب أتلتيكو مدريد: 7 أهداف.

3- أرتيم دوفبيك لاعب جيرونا: 7 أهداف.

3- أنتي بوديمير لاعب أوساسونا: 7 أهداف.

3- ميكيل أويارزابال لاعب ريال سوسيداد: 7 أهداف.

3- بورخا مايورال لاعب خيتافي: 7 أهداف.

4- هوجو دورو لاعب فالنسيا: 6 أهداف.

4- ألكسندر سورلوث لاعب فياريال: 6 أهداف.

ترتيب الدوري الإسباني 

1- جيرونا 34 نقطة
2- ريال مدريد 32 نقطة
3- برشلونة 30 نقطة
4- أتلتيكو مدريد 28 نقطة
5- أتلتيك بيلباو 24 نقطة
6- ريال سوسييداد 22 نقطة
7- ريال بيتيس 21 نقطة
8- لاس بالماس 18 نقطة
9- فالنسيا 18 نقطة
10- رايو فاليكانو 18 نقطة
11- خيتافي 16 نقطة
12- أوساسونا 14 نقطة
13- إشبيلية 12 نقطة
14- فياريال 12 نقطة
15- ديبورتيفو ألافيس 12 نقطة
16- قاديش 10 نقاط
17- ريال مايوركا 9 نقاط
18- سيلتا فيجو 7 نقاط
19- غرناطة 7 نقاط
20- ألميريا 3 نقاط

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الفرنسي زين الدين زيدان تدريب ريال مدريد كارلو انشيلوتي زيدان النادي الملكي

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