الأحد 26 نوفمبر 2023
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محافظات

925 سيدة تستفيد من برنامج ريادة الأعمال بمبادرة حياة كريمة بالبحيرة

مبادرة حياة كريمة
مبادرة حياة كريمة بالبحيرة،فيتو

 واصل فرع المجلس القومي للمرأة بالبحيرة، برئاسة المهندسة ذكية رشاد - مقررة الفرع بالبحيرة، فعاليات برنامج ريادة الأعمال لتمكين سيدات قرى مبادرة حياة كريمة اقتصاديًا، فى ضوء توجه الدولة المصرية نحو دعم ريادة الأعمال، كأحد آليات تحقيق إستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، وضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بقرى حياة كريمة. 

تم تنفيذ 15 دورة بمركز الدلنجات وقد استهدفت تلك الدورات 925 سيدة، وتهدف تلك الدورات إلى توعية وتثقيف السيدات بجميع الأمور المالية، والاقتصادية المطلوبة، وكيفية تحقيق التوزان بين الاحتياجات والرغبات، والتعرف على أساليب الإدخار المختلفة واختيار الأنسب منها، بالإضافة إلى كيفية استخدام طرق الدفع ومنتجات تحويل الأموال وكيفية التعامل مع المؤسسات المالية وإدارة المخاطر وخدمات التأمين.

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أكدت الدكتورة  نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، على أهمية دعم ريادة الأعمال بالنسبة لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والتي تسهم بخلق فرص العمل والابتكار للشباب وتحسين الجوانب الاقتصادية، وتحسين نوعية وجودة الاقتصاد، ويجعلها مطلبًا أساسيًا وضروريًا في مجتمعاتنا والتي تحتاج إلى مزيد من الدعم والتطوير فهي تحفز العمالة وتزيد الإنتاجية، وتعمل على إحداث تغييرات اجتماعية كبيرة من خلال إدخال سلع وخدمات جديدة إلى السوق.

 

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حياة كريمة البحيرة مبادرة فعاليات

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