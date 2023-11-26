تجديد حبس المتهم بقتل زميلته بـ 3 طعنات في أكتوبر لرفضها الارتباط به

قرر قاضي المعارضات بالجيزة استمرار حبس المتهم رمضان. ف، عامل بمحل منظفات، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإنهاء حياة عاملة نظافة تعمل معه في نفس السنتر، بتسديد 3 طعنات لها، انتقاما منها لرفضها الارتباط به.

وكانت نيابة الجيزة قد استمعت لأقوال "فاطمة" زميلة المجني عليها شاهدة العيان للحادث والتي أكدت أن المتهم وجه للمجني عليها 3 طعنات بالصدر مستخدمًا آلة حادة "سكين" أصابها الذهول والصدمة عقب مشاهدتها الحادث وتعالت أصواتها بالصراخ إلا أن المتهم سدد لها الطعنات وفر هاربًا.



كما استمعت النيابة لأقوال أفراد الأمن وزملاء الضحية وزملاء المتهم حول الواقعة للوقوف على أسباب الواقعة وملابساتها.



وطلبت النيابة سرعة تحريات الأجهزة الأمنية، وسرعة ضبط وإحضار المتهم والأداة المستخدمة في الواقعة، كما طلبت النيابة تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث تمهيدًا لتفريغها.



Advertisements

القبض على المتهم بطعن زميلته في أكتوبر

وكان اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع مشاجرة بسنتر شهير بالحي الرابع بدائرة قسم ثان أكتوبر.



بالانتقال والفحص، تم التقابل مع "فاطمة. ع"، 34 سنة - ربة منزل "شاهد الواقعة"، والتي أقرت أنها أثناء تواجدها بمحل عملها صحبة المجني عليها "سمية.. -35 سنة- عاملة نظافة بذات السنتر"، وتفاجأت بالمتهم "رمضان. ف" عامل بمحل للمنظفات بذات السنتر، يحمل سلاحًا أبيض "سكينًا" وقام بطعن المجني عليها 3 طعنات من الخلف، وذلك لطلبه الزواج بها عدة مرات، وقوبل بالرفض منها.

