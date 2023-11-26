الأحد 26 نوفمبر 2023
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حوادث

استمرار حبس 3 أشخاص عثر بحوزتهم على تمثال فرعوني مقلد بالطالبية

استمرار حبس المتهمين،
استمرار حبس المتهمين، فيتو

قرر قاضي المعارضات جنوب الجيزة، استمرار حبس 3 أشخاص عثر بحوزتهم على تمثال فرعوني مقلد حال استقلالهم سيارة في الطالبية، وذلك 15 يوما على ذمة التحقيقات.

 

وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول عاطل مطلوب في قضية اتلاف والمحكوم فيها بحبس 3 أشهر، والمتهم الثاني عاطل والمطلوب في قضية تبديد والمحكوم عليه بحبس أسبوع، المتهم الثالث عامل والمطلوب في قضية تزوير وسلاح والمحكوم عليه 15 سنة، وطالبت النيابة بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

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ضبط عصابة الإتجار بالآثار المزيفة في الطالبية

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في القبض على 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية مسجلة" مطلوبين لتنفيذ أحكام جنائية بحوزتهم تمثال فرعوني مقلد حال استقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة الطالبية.

كانت قد وردت معلومات إلي المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة، مفادها قيام 3 أشخاص "لهم معلومات جنائية مسجلة" مطلوبين لتنفيذ أحكام جنائية، بالإتجار في الآثار المقلدة والنصب على المواطنين متخذين من دائرة القسم وكرا لمزاولة أعمالهم الإجرامية.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن استهداف المتهمين وضبطهم حال استقلالهم سيارة ملاكي وتبين أن المتهم الأول عاطل مطلوب في قضية إتلاف والمحكوم فيها بحبس 3 أشهر، والمتهم الثاني عاطل والمطلوب في قضية تبديد والمحكوم عليه بحبس أسبوع، المتهم الثالث عامل والمطلوب في قضية تزوير وسلاح والمحكوم عليه 15 سنة، وبحوزتهم "8 هواتف محمولة، 2 لاسلكي وكي توكي، تمثال فرعوني غير أصلي، صندوق خشبي بداخله أدوات فرعونية غير أصلية" جرى اقتيادهم إلى ديوان القسم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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