الأحد 26 نوفمبر 2023
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محافظات

مليار جنيه تكلفة العلاج على نفقة الدولة خلال 5 سنوات بالبحيرة

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة بالبحيرة،فيتو

 أعلنت مديرية الصحة بالبحيرة تحت إشراف هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، على نجاح المديرية في تحقيق إنجازات في إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة على مدار خمس سنوات وذلك خلال قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتعتبر أحد الإنجازات الهامة التي شهدتها المحافظة في المجال الصحي لخدمة المواطنين وخفض الأعباء عنهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعرضت لها البلاد خلال الفترات الماضية.

أكدت مديرة الصحة بالبحيرة في بيان لها أنه بلغت عدد اصدار قرارات العلاج علي نفقة الدولةمليون و205 آلاف و922 قرارا، بمحافظة البحيرة، بتكلفة إجمالية بلغت   مليار ومليون 705 آلاف و877جنيها، وذلك فى الفترة من 2018 إلى 2023.
 

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يأتي هذا في إطار رفع العبء عن كاهل المرضى وخاصة غير القادرين منهم، بتوفير الخدمة الطبية من عمليات جراحية وأدوية وفحوصات طبية على نفقة الدولة.  
 

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العلاج نفقة الدولة السيسي البحيرة

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