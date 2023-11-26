التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية صباح اليوم الأحد 26-11-2023

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية ، ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في بداية تعاملات اليوم الأحد أولى جلسات الأسبوع، حيث صعد مؤشر " إيجي إكس 30 " بنسبة 0.72 % عند مستوى 25.70.14 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.79% عند مستوى 30125 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.73 % عند مستوى 10653 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة " إيجي إكس 70 متساوي الأوزان " بنسبة 1.48 % عند مستوى 5.003.79 نقطة، وصعد مؤشر " إيجي إكس 100 متساوي الأوزان " بنسبة 1.33% عند مستوى 7341 نقطة.

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البورصة المصرية، فيتو

المؤشر الرئيسي EGX30

يتحرك المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اليوم على وتيرة إيجابية صاعدة ويلامس المستوى 25.70.14 نقطة بفارق 348 نقطة بنسبة 1.77 % حيث دفعت القوة الشرائية المؤشر على الارتفاع القوي بجلسة آخر الأسبوع الماضى ليستطيع اختراق مستوى المقاومة الثاني الذي يكمن عند 24000 نقطة ومن ثم الإغلاق أعلاه عند حاجز الـ 25.000 نقطة ومن ثم إذا استطاع المؤشر تأكيد هذا الاختراق بجلسة اليوم عن طريق الاحتفاظ بالتداول أعلى مستوى الـ 24000 نقطة - 25000.

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مؤشرات البورصة المصرية، فيتو

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70

يتحرك المؤشر الآن بوتيرة إيجابية صاعدة عند المستوى 4856 نقطة مرتفعا بفارق حوالي 18 نقطة بنسبة 0.46 % حيث يشهد المؤشر ارتفاعا طفيفا بجلسة اليوم ليستطيع التأكيد على الاختراق للمستوى 5.033.79 نقطة، حيث أن المستهدف للمؤشر هو استهداف مستوى جديد عند المستوى 6000 نقطة، حيث أن هناك بيعا قويا مستمرا بجلسة الأسبوع الماضي الخميس والآن المؤشر مؤهل لاختراق المستوى 5000 – 5500 – 6000 وتلك هي نقط ارتداد قوية حتى يحسن اتساع المؤشر ويؤهلة على تحقيق السيناريو الإيجابي.

التحليل الفنى، فيتو

بالأرقام، ترتيب قطاعات البورصة المصرية بحركة تداولات الأسبوع

جاءت حركة التعاملات بشكل ضعيف حيث لم يتم تسجيل عدد عمليات تداول بشكل كبير بختام تعاملات الخميس بالبورصة المصرية، حيث صعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.04 % عند مستوى 25.540 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.66% عند مستوى 30505 نقاط، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.82% عند مستوى 10740 نقطة.

قطاعات البورصة من حيث رأس المال السوقي، فيتو

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114 ألف عملية تداول بختام تعاملات البورصة المصرية

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الخميس الماضي، بإجمالي عدد عمليات وصلت إلى 114 ألف عملية تدول، حيث صعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.04 % عند مستوى 25.540 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.66% عند مستوى 30505 نقاط، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.82% عند مستوى 10740 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.50 % عند مستوى 5.058.73 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 00.79 % عند مستوى 7436.47 نقطة.

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