الأحد 26 نوفمبر 2023
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محافظات

رفع 777 حالة إشغال طريق مخالفة بالبحيرة

رفع إشغالات بالبحيرة،فيتو
رفع إشغالات بالبحيرة،فيتو

نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة، بتنفيذ حملات مكبرة لرفع الإشغالات التي تعوق الحركة المرورية وتعيق انسيابية تحرك المواطنين   بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين، وذلك بالتنسيق بيت الأجهزة المختصة التنفيذية بالمحافظة مع شرطة المرافق، تنفيذا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، بضرورة العمل علي تكثيف الحملات المرورية اليومية لرفع كافة الإشغالات المخالفة وضبط الخارجين عن القانون، والمخالفات المتعدية علي الطريق لتيسير الحركة المرورية، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 
 

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أسفرت الحملات عن رفع 777 حالة إشغال طريق مخالف ومتنوع مابين ثابت،ومتحرك، عبارة عن 682 حالة بدمنهور، 19حالة برشيد و76 حالة بأبو حمص وتحرير 55 محضر اشغال.

وشددت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على ضرورة المتابعة المستمرة، وتكثيف تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة، لمنع عودة الإشغالات التى تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين.
 

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البحيرة دمنهور حملة إزالات إدارة أشغالات إزالات تعديات

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