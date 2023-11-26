مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة، وأبرزها الزمالك وأبو سليم الليبي

مواعيد مباريات اليوم، يشهد اليوم الأحد 26 - 11 - 2023 العديد من المباريات في مختلف دوريات وملاعب العالم وأبرزها الزمالك مع أبو سليم الليبي بالكونفدرالية ومواجهة يوفنتوس ضد إنتر ميلان فى الدوري الإيطالي.

مواعيد مباريات كأس الكونفيدرالية الإفريقية والقنوات الناقلة



مودرن فيوتشر ضد سوبر سبورت الجنوب إفريقي – الساعة 3 عصرا

الإفريقي التونسي ضد دريمز الغاني – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 6

ريفرز يونايتد النيجيري ضد أكاديميكا لوبيتو الأنجولى – الساعة 6 مساء

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ديابل نوار الكونغولى ضد الملعب المالي – الساعة 6 مساء

الزمالك ضد أبو سليم الليبي – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 6

ساجرادا اسبيرانسا الأنجولي ضد كويا الغيني – الساعة 6 مساء

اتحاد الجزائر ضد الهلال الليبي – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 6

نهضة بركان ضد سيخوخون يونايتد الجنوب إفريقي – الساعة 9 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة



توتنهام ضد أستون فيلا - الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 1

إيفرتون ضد مانشستر يونايتد – الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة



فياريال ضد أوساسونا – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 3

ريال سوسييداد ضد إشبيلية – الساعة 5:15 مساء على قناة beIN Sports HD 3

قادش ضد ريال مدريد – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3

ريال بيتيس ضد لاس بالماس - الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة



كالياري ضد مونزا - الساعة 1:30 ظهرا على قناة AD SPORTS Premium 1

فروسينوني ضد جنوى - الساعة 4 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 2

إمبولي ضد ساسولو - الساعة 4 عصرا

روما ضد أودينيزي – الساعة 7 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

يوفنتوس ضد انتر ميلان – الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة



هايدنهايم ضد بوخوم – الساعة 4:30 عصرا على قناة beIN Sports HD 5

هوفنهايم ضد ماينز 05 – الساعة 7:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5



مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة



نيس ضد تولوز – الساعة 2 ظهرا على قناة beIN Sports HD 4

مونبلييه ضد ستاد بريست – الساعة 4 عصرا

نانت ضد لوهافر – الساعة 4 عصرا

لوريان ضد ميتز – الساعة 4 عصرا

رين ضد ستاد ريمس – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports HD 4

ليون ضد ليل – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة



صن داونز x نواذيبو الموريتاني – الساعة 3 عصرا