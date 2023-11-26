تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة سموحة في الدوري

الدوري الممتاز، استقر مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي علي تشكيل الفريق لمواجهة سموحة المقرر لها السابعة مساء بعد غدٍ الثلاثاء ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وبات من المنتظر أن يبدأ الأهلي بمحمد الشناوي في حراسة المرمي أمامه أكرم توفيق ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول وفي خط الوسط أليو ديانج واحمد نبيل كوكا وإمام عاشور وفي الأمام بيرسي تاو وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن.

كما استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر علي إعادة بيرسي تاو لاعب الفريق للتشكيل الأساسي أمام سموحة بعد غد الثلاثاء في إطار سياسة التدوير بين اللاعبين في ظل ضغط المباريات.

وتواجد بيرسي تاو بديلا في مباراة ميدياما الغاني أمس حيث شارك في الشوط الثاني من المباراة إلا أن مارسيل كولر استقر علي إعادة الجنوب إفريقي للتواجد في تشكيلة الفريق الأساسية أمام سموحة في المباراة القادمة.

وانهي مسئولو النادي الأهلي كافة الإجراءات الخاصة بالسفر إلي تنزانيا استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز بطل تنزانيا يوم 2 ديسمبر القادم في الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وشهدت الساعات الماضية استخراج تأشيرات رحلة تنزانيا لأفراد بعثة النادي الأهلي استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز.

يستعيد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر خدمات التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق في مباراة سموحة بعد غد.

وتخلص معلول من الإصابة في العضلة الخلفية وبات جاهزا للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة سموحة بعد غدا.

يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع جهازه المعاون لبحث استعدادات الفريق لمواجهة سموحة المقرر لها بعد غدٍ الثلاثاء ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الأحد استعداداته لمواجهة سموحة المرتقبة بعد غد الثلاثاء في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ورفض كولر منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم نظرا لضيق الوقت قبل مواجهة سموحة بعد غد.

وينتظر عشاق النادي الأهلي مباراته المقبلة، وذلك بعد فوزه علي ميدياما الغاني أمس، حيث من المقرر أن يواجه نظيره سموحة في الجولة السابعة من بطولة الدوري الثلاثاء المقبل في السابعة مساء على ملعب ستاد السلام.

وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

وفاز النادي الأهلي أمس على ميدياما الغاني بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام بالجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

وحاول الأهلي خطف هدف أول عن طريق حسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا وأيضا إمام عاشور ولكن لم يستطيع الوصول للشباك في أول 30 دقيقة.

واستمر الضغط من الأهلي مع انطلاق الشوط الثاني ولكن دون وصول للشباك حتى الدقيقة 60.

قبل أن يسجل كهربا أول أهداف الأهلي بعد عرضية من إمام عاشور في الدقيقة 66.

بعدها نجح حسين الشحات في تسجيل ثاني الأهداف للأهلي في الدقيقة 75 ثم سجل البديل صلاح محسن الهدف الثالث ليؤمن انتصار الأحمر بأول 3 نقاط في المجموعة الرابعة.

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تشكيل الأهلي لمباراة ميدياما الغاني

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: الشناوي.

خط الدفاع: هاني، عبد المنعم، ياسر إبراهيم، الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية، ديانج، إمام عاشور.

خط الهجوم: الشحات، كريم فؤاد، كهربا.

وخلال الاجتماع تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقمًا من اللون الأخضر، فيما يرتدي فريق ميدياما طاقمًا من اللون الأصفر بالكامل ويرتدي حارس مرماه طاقمًا من اللون اللبني بالكامل.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي وميدياما الغاني

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف إدارة مباراة الأهلي وميدياما الغاني إلى حكم الساحة علي بوبو تراوري ويعاونه موديبو ساماكي كمساعد أول، وأمادو بيلي جيس أمادو كمساعد ثانٍى وإبراهيما كيتا حكمًا رابعًا.

قائمة الأهلى لمباراة ميدياما الغاني

في حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف.

في خط الدفاع: كريم الدبيس - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - أكرم توفيق - محمد هاني - كريم فؤاد.

في خط الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - أحمد نبيل كوكا - محمد مجدي أفشة - إمام عاشور - حسين الشحات - أحمد عبد القادر - طاهر محمد طاهر - بيرسي تاو.

في خط الهجوم: محمود كهربا - صلاح محسن.

مواجهات الأهلي أمام الأندية الغانية

الأهلي التقى مع ثلاثة أندية غانية في 16 مباراة قبل ذلك وهم أشانتى كوتوكو وهارس أوف كوك وتشيلسي الغاني ولم يسبق له مواجهة فريق ميدياما قبل ذلك.

مواجهات الأهلي الـ16 مع أندية غانا فاز فيها المارد الأحمر في 6 وتعادل في 5 وخسر في مثلها وذلك في جميع البطولات الإفريقية.

أول مواجهة جمعت الأهلى مع أندية غانا كانت أمام فريق أشانتي كوتوكو في نهائي دوري أبطال أفريقيا وفاز الأهلي في لقاء الذهاب بالقاهرة بثلاثية نظيفة وتعادل في لقاء الإياب بغانا بنتيجة 1-1 ليتوج المارد الأحمر بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز بمجموع المباراتين بنتيجة 4-1.

آخر مواجهة جمعت الأهلي مع أندية غانا كانت أمام فريق تشيلسي الغاني في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2012 وفاز الأهلى فى لقاء الذهاب بالقاهرة بنتيجة 4-1 وتعادل في لقاء الإياب بغانا بنتيجة 1-1.

الأهلي في المجموعة الرابعة

ويقع الأهلى على رأس المجموعة الرابعة التي تضم كلًّا من:

شباب بلوزداد الجزائري.

يانج أفريكانز التنزاني.

ميدياما الغاني.

تأهل الأهلي إلى دور المجموعات

وتأهل الأهلي إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2023-2024، بعد الفوز على فريق سان جورج الإثيوبي في لقاء دور الـ 32 بمجموع المباراتين بنتيجة 7-0.