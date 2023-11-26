شرق التعليمية تحصد المركز الثاني بمدرسة بدر في مسابقة الحديث الإلكتروني بالإسكندرية

حصدت إدارة شرق التعليمية في الإسكندرية، برئاسة همت أبو كيلة، على المركز الثاني على مستوى المحافظة في مسابقة الحديث الإلكتروني للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ للمراحل الابتدائية والاعدادية والثانوية، والتي أقيمت تحت رعاية الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم،و نادية فتحي وكيل المديرية، وبإشراف ماجدة عبد الستار موجه عام الصحافة والإعلام التربوي.

وفاز بالمركز الثاني على مستوى المحافظة في المرحلة الإعدادية مدرسة بدر جليم بنات، وبالمركز الثاني على مستوى المحافظة مرحلة الثانوي العام، مدرسة سامي البارودي الرسمية لغات، والمركز الثاني مكرر على مستوى المحافظة المرحلة الابتدائية مدرسة بدر ثروت بنات.

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وكان قد فاز بالمركز الأول في المرحلة الابتدائية على مستوى إدارة شرق التعليمية، مدرسة بدر ثروت بنات، والمركز الثاني مدرسة بدر جليم المشتركة، والمركز الثاني مكرر مدرسة بدر المباركة، وجاءت مدرسة عمر بن الخطاب بالمركز الثالث، ومدرسة شوكت الرسمية لغات مركز ثالث مكرر.



وفي المرحلة الإعدادية فازت أيضا مدرسة بدر ثروت بنات المركز الأول، وجاءت مدرسة عمر المختار بنات مركز ثاني، مدرسة هدى شعراوي الرسمية لغات مركز ثاني مكرر، ومدرسة مرسي مرسي درويس مركز ثالث، مدرسة فاطمة الزهراء بنات مركز ثالث مكرر.

