حبس المتهمين بالتنقيب عن الآثار داخل منزل في الأميرية

أمرت نيابة شرق القاهرة، بحبس 5 أشخاص متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل منزل في الأميرية، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات لفحصها.

تبين من التحريات الأولية أن الأجهزة الأمنية بالقاهرة تمكنت من ضبط 5 أشخاص، أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار في الأميرية، وذلك بعد ضبطهم وبحوزتهم أدوات حفر وتنقيب، واعترفوا بنشاطهم الإجرامي.

تفاصيل الواقعة

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الأميرية، قيام بعض الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم.

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عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف العقار، وأمكن ضبط 5 أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية، أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل العقار، وعُثر بداخلها على حفرة بعمق 20 مترا، وبحوزتهم الأدوات المستخدمة فى أعمال الحفر والتنقيب.

وبمواجهتهم، اعترفوا بأعمال الحفر، بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.

المؤبد لتشكيل عصابي قتل شخص أثناء التنقيب عن الآثار

وعلى الجانب الآخر، قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة "أحمد ع." متهم في تشكيل عصابي بالسجن المؤبد، بتهمة قتل آخر أثناء التنقيب عن الآثار لسرقة قطع أثرية بمنطقة العياط.

وتضمن الحكم معاقبة "رضا ع." بالسجن المشدد 15 سنة، لاشتراكه مع الأول في جريمة القتل.

كما عاقبت المحكمة المتهمين جميعا بالسجن المشدد 3 سنوات عن تهمة التنقيب عن الآثار.

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 11258 لسنة 2021 جنايات العياط، والمقيدة برقم 5752 لسنة 2021 كلي جنوب الجيزة، أن المتهمين "أحمد. ع" 35 سنة، عاطل، و" رضا. ع"، 45 سنة، عاطل، اشتركوا في قتل المجني عليه / محمد حسين عبد الودود، وأن المتهمين و"جهاد. ع" 30 سنة عامل، و"محمد. ع" 42 سنة يعمل بشركة، و" سامح. ف" 29 سنة عامل، "محمد. م" نجار في يوم 30 أغسطس لسنة 2023، قاموا بالاشتراك مع المتهمين الأول والثاني والمجني عليه في تشكيل عصابي يتخصص في التنقيب على الآثار.

وأضاف أمر الإحالة إلى أن المتهم الأول قام بقتل محمد حسين عبدالودود عمدا مع سبق الإصرار، وذلك بأنه عقد العزم على الخلاص منه، وأعد لذلك الغرض سلاحا ناريا ( فرد خرطوش)، وتوجه للمكان الذي أيقن تواجده به حتى أطلق صوبه عيارًا ناريا استقر بجسده قاصدا قتله، فأحدث به الإصابات التى أودت بحياته وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وذكر أمر الإحالة أن المتهم الثاني اشترك بالاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الواقعة محل الاتهام السابق، وأمد بالسلاح الناري المستخدم في ارتكاب الواقعة، وقد تمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.