ضبط مصنع بير سلم لإعادة تصنيع زيت محركات السيارات بالغش بالبحيرة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب مجدي الخضر - مدير المديرية، وتحت إشراف محمد عبد العال - وكيل المديرية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة، ضمن جهود محافظة البحيرة وتوجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.



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حيث قامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة مفتاح عبد اللطيف، بالاشتراك مع فرج أبو حسن - مدير إدارة تموين وادي النطرون، بتنفيذ حملة تموينية بمركز وادي النطرون، أسفرت عن ضبط مصنع بير سلم يقوم بإعادة تصنيع زيت محركات السيارات المرتجع، وإعادة بيعه وطرحه في الأسواق كمنتج نهائى بعد إضافة بعض المواد الخام عليه من باب الغش والتدليس واستغلال المواطنين وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم ضبط 15 طن زيت سيارات مرتجع داخل تانكات سعة واحد طن، و5 أطنان زيت سيارات منتج نهائي معد للبيع، بالإضافة إلى 10 أطنان مواد خام تدخل في عملية إعادة التصنيع، وخط إنتاج ومعدات كاملة، حيث تم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

