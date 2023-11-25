قررت النيابة العامة، حبس عناصر تشكيل عصابي بسوهاج 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيًّا بتهمة حيازة كمية من المواد المخدرة والأسلحة والذخائر.

حبس عصابة الآيس في سوهاج

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط تشكيل عصابى مكون من (4 عاطلين "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمون بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج) تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة مُتخذين من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم (2,500 كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو"– بندقية آلية و10 خزائن - فرد خرطوش – طبنجة - عدد من الطلقات - 2 دراجة نارية "بدون لوحات"- 2 سلاح أبيض- مبلغ مالي "متحصلات بيع المواد المخدرة").



وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,250,000 جنيه تقريبًا) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.