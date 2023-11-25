أخبار الاقتصاد اليوم.. ارتفاع أسعار مكرونة حواء في الأسواق.. مشاركة دولية في معرض الذهب والمجوهرات غدا

شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة، نشرتها بوابة "فيتو" نرصد أبرزها في نشرة الاقتصاد.

المصرية اللبنانية تستضيف رئيس مصلحة الضرائب الإثنين المقبل

أعلنت الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال برئاسة المهندس فتح الله فوزي، تنظيم ندوة بعد غد الإثنين تحت عنوان: «منظومة الأعمال الضريبية الجديدة وتأثيرها الاقتصادي والاجتماعي» بحضور الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية وعدد من قيادات الضرائب ورجال الأعمال المصريين واللبنانيين.

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وأوضحت الجمعية في بيان لها، أن الندوة تهدف إلى تعريف مجتمع الأعمال والمستثمرين اللبنانيين، بالتطورات الحالية داخل مصلحة الضرائب المصرية والمبادرات التي من شأنها تسهيل الإجراءات على الممولين من الشركات المصرية والعربية في مصر.

وأضافت الجمعية، تناقش الندوة عددًا من المحاور أهمها توحيد الأنظمة الضريبية والتيسير على القطاع الخاص في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية وأهمية ثبات التشريعات الضريبية في جذب المستثمرين الجدد والتعاون والتكامل بين الممولين والعاملين بالمنظومة.

كما تستعرض الندوة، إجراءات توحيد أسس ومعايير ضريبة الأجور والمرتبات والحوافز المقدمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والآليات والحلول للتغلب على مشاكل الممولين في استخدامات التطبيقات الجديدة وكذلك التعرف على خطة مصلحة الضرائب المصرية في ضم القطاع غير الرسمي لمنظمة الاقتصاد الرسمي لتحقيق العدالة الضريبية.

مشكلة عدم قيام الهاتف بقبول الشحن وعدم استجابة الهاتف للشحن

يواجه بعض مستخدمي الهواتف مشكلة عدم قيام الهاتف بقبول الشحن وعدم استجابة الهاتف للشحن بدون سبب واضح، ولذلك نقدم خلال السطور التالية طريقة حل مشكلة عدم استجابة الهاتف للشحن.

عند البدء بشحن الهاتف وعدم الاستجابة للشحن فإن أول شيء يمكن عمله هو استخدم كابل أو محول مختلف فقد يكون سلك الكابل تالفا، أو يكون المحول به عطل، أو أن مدخل تصل الشاحن به معطل ولاستبعاد تلك الاحتمالات، يجب شحن الهاتف باستخدام كابل أو محول مختلف كما يمكن التحقق من وجود عطل فى الكابل هي توصيل الهاتف بالحاسب عبر كابل USB فإذا كان هاتفك يشحن عبر الحاسب، فيمكن البدء بالتحقق من المحول والمقبس.

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- من المهم، إعادة تشغيل الهاتف ففي كثير من الأحيان، يكون سبب عدم شحن هاتفك عند توصيله بالشاحن وجود خلل مؤقت يحتاج فقط إلى إعادة تشغيل الهاتف لإصلاح المشكلة عبر الضغط مطولًا على زر التشغيل ثم الضغط فوق خيار إعادة التشغيل.

- تفعيل الوضع الآمن في الهاتف والذي يُتيح الوصول إلى التطبيقات الأساسية فقط التي تأتي مثبتة سابقًا في الهاتف وهذا يعني أن أي تطبيقات تابعة لجهات خارجية لن تعمل عند تفعيله، حيث قد تكون الشكل من أحد التطبيقات وذلك عبر الضغط مطولًا على زر التشغيل حتى تظهر قائمة تضم خيار إعادة التشغيل وخيار إيقاف التشغيل في شاشة الهاتف، ثم الضغط مطولًا فوق خيار إعادة التشغيل وللخروج من الوضع الآمن يتم إعادة تشغيل الهاتف فإذا كان الهاتف يشحن في الوضع الآمن، فهذا يعني أن واحدًا من التطبيقات التابعة لجهات خارجية هو المسبب لمشكلة عدم شحن الهاتف وفي تلك الحالة، يتم إلغاء تثبيت التطبيقات المثبتة مؤخرا أو غير الموثوقة، ثم إعادة تشغيل الهاتف.

- التحقق من عدم وصول الماء المنفذ الشحن فقد يكون الماء هو سبب مشكلة عدم الشحن، وفى هذه الحالة لا يجب شحن الهاتف إذا تعرّض للمياه، ويجب التأكد أولًا من أن الأجزاء الداخلية للهاتف جافة تمامًا، والطريقة الآمنة للقيام بذلك هي ترك الهاتف في منطقة جيدة التهوية والانتظار لمدة 24 ساعة على الأقل.

- تنظيف منفذ الشحن حيث يمكن أن تتراكم جزيئات الغبار والأوساخ بسرعة في مدخل الشحن وتعيق اتصال الهاتف بمصدر الطاقة لذلك يحب تفقد منفذ الشحن في الهاتف وإذا تم اكتشاف وجود اتربة متراكمة فيه، فيتم تنظيفه بقطعة قماش قطنية جافة، أو استخدام فرشاة أسنان ناعمة لإزالة الأتربة.

زيادة جديدة في أسعار مكرونة حواء وآدم

أعلنت شركة بدوي جروب للصناعات الغذائية، وهي الشركة المنتجة لمكرونة حواء، ومكرونة آدم، ومكرونة تزيد، قائمة أسعار منتجاتهم الجديدة.

وتطبق أسعار المكرونة الجديدة بداية من يوم السبت 25 نوفمبر 2023؛ بزيادة تتراوح من 1.75 جنيه في سعر المكرونة وزن 400 جرام إلى 5 جنيهات في سعر المكرونة وزن كيلو.

سعر المكرونة حواء وزن 400 جرام بعد الزيادة

وبلغ سعر عبوة مكرونة حواء وزن 400 جرام نحو 12 جنيهًا للمستهلك، مقابل 10.25 جنيهًا، وسجلت مكرونة حواء نحو 217 جنيهًا للكرتونة التي تحتوي على 20 كيسًا.

بلغ سعر مكرونة حواء وزن 1000 جرام نحو 30 جنيهًا للمستهلك، مقابل 24.90 جنيهًا سعرها السابق، وسجلت مكرونة حواء نحو 267 جنيهًا للكرتونة التي تحتوي على 10 أكياس.

سعر مكرونة آدم وزن 350 جرامًا نحو 10 جنيهات للمستهلك، و183 جنيهًا للكرتونة التي تحتوي على 20 كيسًا.

بلغ سعر مكرونة آدم وزن 1000 جرام نحو 29 جنيهًا للمستهلك، و257 جنيهًا للكرتونة التي تحتوي على 10 أكياس.

سعر المكرونة تزيد وزن 350 جرامًا بعد الزي

بلغ سعر عبوة مكرونة تزيد وزن 350 جرامًا نحو 9 جنيهات للمستهلك، و163 جنيهًا للكرتونة التي تحتوي على 20 كيسًا.

قال عمرو مغربي، عضو شعبة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية بالقاهرة إن الذهب على مدار السنوات الماضية هو الملاذ الآمن نظرًا لأن له مخزن جيد لقيمة الأموال في ظل الظروف المحيطة وارتفاع معدلات التضخم، يشهد سعره ارتفاع خاصة في الخمس سنوات الأخيرة ولا يتعرض للخسارة أبدًا مما يجعل المستهلكين يقبلون عليه.

مشاركة دولية في معرض الذهب الثالث

وأوضح عضو شعبة الذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية أن الذهب وصل لأعلى قيمة سعرية وهي 2800 جنيه وتوقعات بانخفاض او ارتفاع أسعار الذهب تتحكم فيها ثلاثة عوامل العرض والطلب والبورصة العالمية وسعر الصرف.

ولفت إلي الذهب لا يضر عوائد شهرية مثل الشهادات وإنما مخزن جيد لقيمة الأموال وسعره دائمًا في ازدياد على مدار السنوات والشهور الماضية.

ولفت أن معرض الذهب والمجوهرات الذي سيضم العديد من العارضين دولية من تركيا ودبي وإيطاليا وغيرها مؤكدًا أن المعرض يضم عارضين أكثر من السنوات السابقة.