الخطيب ينقلب على كولر.. لجنة التخطيط تضع السويسرى فى «خانة اليك».. ورسالة فتوح فى ليبيريا تنهى الجدل.. تفاصيل حسم صفقة نجم فيوتشر.. وشركة الكرة ترفض شروط على معلول

شهدت الساعات الماضية تطورات مثيرة للغاية فى علاقة السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى بمحمود الخطيب رئيس النادى، وأيضًا شركة الكرة ولجنة التخطيط، حيث لم تكن سوء النتائج وخسارة السوبر الأفريقى، بالإضافة إلى وداع الدورى الأفريقى سببا رئيسيا فى توتر العلاقة، ولكن جاءت مطالب السويسرى الخاصة بميركاتو الشتوى لتشعل ثورة غضب مسئولى الأهلى.

مصادر داخل الأهلى أكدت أن السويسرى طلب رحيل كريم نيدفيد وصلاح محسن لاعبى الفريق فى انتقالات الشتاء القادم رغم أنه كان صاحب قرار عودتهما من الإعارة من صفوف فيوتشر وسيراميكا على الترتيب، وهو ما أثار حفيظة إدارة الأهلى.

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كولر تمسك بعودة الثنائى رغم تحفظ لجنة التخطيط وقتها على القرار وتحديدا فيما يتعلق بصلاح محسن ولكن كولر أصر على موقفه الذى تبدل تماما فى الساعات الماضية وطلب رحيل الثنائى عن الفريق وأكد عدم الحاجة إلى جهودهما.

الخطيب ولجنة التخطيط اتفقوا على ضرورة عدم ترك الحبل على الغارب للسويسرى مارسيل كولر خاصة فى ظل اهتزاز نتائج فريق الكرة هذا الموسم، وهو ما دفع لجنة التخطيط وشركة الكرة للتأكيد على أهمية التعاقد مع مهاجم جديد حتى لو كان أجنبيا تحت السن لتدعيم الخط الهجومى.

من ناحية أخرى، رفضت شركة الكرة عرض على معلول للاستمرار فى صفوف الفريق من خلال التجديد لمدة موسمين ورفع راتبه السنوى إلى ما يقرب من مليون و600 ألف دولار سنويا، حيث تمسك بالتجديد له لمدة موسم واحد أو الرحيل نهاية الموسم والاكتفاء بما قدمه، خاصة أن الأهلى أنهى بالفعل صفقة أحمد فتوح لاعب الزمالك الذى سيكون لاعبا فى الأهلى الموسم المقبل.

وقالت مصادر داخل الأهلى إن فتوح أبلغ زملاءه فى المنتخب الذين يلعبون للأهلى بأنه سيكون معهم الموسم المقبل، وأنه أنهى اتفاقه مع المسئولين بالقلعة الحمراء لارتداء تيشيرت الأهلى الموسم القادم.

أضافت أن فتوح خلال إحدى جلساته مع لاعبى الأهلى فى ليبيريا قبل مواجهة سيراليون هذا الأسبوع نقل لهم تأكيدا بشأن حسم صفقة انتقاله إلى النادى الأهلى بداية من الموسم المقبل فى صفقة انتقال حر.

وعلى صعيد الصفقات بات من المنتظر أن تكون هناك جلسة جديدة سوف تجمع عدلى القيعى رئيس شركة الكرة بالأهلى مع وليد دعبس رئيس نادى فيوتشر، وهيثم عرابى الرئيس التنفيذى خلال أسبوع على الأكثر لإغلاق ملف صفقة انتقال عمر كمال عبد الواحد إلى النادى الأهلى بداية من يناير القادم وإعلان الأمر بشكل رسمى.

وعلمت فيتو أنه كان هناك جلسة خلال الأيام الماضية شهدت الاتفاق على بنود الصفقة بعد الحصول على موافقة عمر كمال للانضمام إلى الأهلى بداية من يناير القادم.

وقال مصدر إن كريستو بشكل رسمى لن يكون ضمن الصفقة التبادلية بسبب اكتمال قائمة الأجانب فى فيوتشر وعدم حاجتهم إلى خدمات اللاعب التونسى.

وأوضح أن صلاح محسن وخالد عبد الفتاح وكريم نيدفيد ثلاثى الأهلى بات الأقرب للدخول فى الصفقة لمدة موسمين على سبيل الإعارة.

وتابع: هناك طريقان لإنهاء الصفقة، إما الحصول على مقابل مادى بالإضافة إلى ثنائى من الأهلى أو الحصول على 3 لاعبين دون الحصول على مقابل مالى.

وشدد على أن فيوتشر يرى أنه فى حاجة إلى خدمات ثلاثى الأهلى فنيا أفضل من الحصول على مقابل مادى لن يكون كبيرا، خاصة أن عقد عمر كمال ينتهى بنهاية الموسم الحالى.

إدارة فيوتشر ترى أيضًا أنه حال الحصول على 7 أو 8 ملايين جنيه على سبيل المثال لن يكون رقما مغريا لشراء أى لاعب يمتلك (كواليتي) تضاهى إمكانات لاعبى الأهلى المطلوبين.

وقال إن بيراميدز والزمالك تواصلا مع عمر كمال عبد الواحد لاستطلاع رأيه، ولكن لم يقدما أى عروض رسمية إلى فيوتشر، ولكن اللاعب أغلق هذا الباب تماما، وأكد رغبته النهائية فى اللعب للأهلى.

وأتم: هناك تعاون بين الأهلى وفيوتشر ورغبة من الأخير فى فتح آفاق تعاونية مع جميع أندية الدورى بشكل احترافى لتحقيق أكبر مكاسب ممكنة على الصعيد الفنى والتسويقى والمالى.