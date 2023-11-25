جهاز مدينة 6 أكتوبر يواصل حملات إزالة مخالفات البناء

واصل جهار تنمية مدينة ٦ أكتوبر، شن حملات إزالة مخالفات البناء بمختلف قطاعات المدينة، تنفيذا لتعليمات الدكتور المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة باستمرار حملات ضبط ومنع وإزالة مخالفات البناء وذلك في إطار التصدي للظواهر العشوائية والحفاظ على المظهر الحضاري للمدن الجديدة.

أكد المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، أنه لا تهاون في إزالة مخالفات البناء ومخالفة شروط تراخيص المباني، مشددا على الإدارات المعنية بضرورة أن تتم الإزالات وفق ضوابط حاسمة، وتطبيق القانون على جميع المخالفين.

قال "النجار" تم تنفيذ عدة حملات مكثفة لإزالة مخالفات البناء استهدفت القطاع الشمالي وأسفرت عن إزالة زيادة النسبة البنائية لمسطح غرف السطح بالمخالفة للاشتراطات بالقطعة رقم ٢٥٠ منطقة التوسعات الشمالية حي الـ ٢٠٠٠ قطعة، وكذا المنطقة العمرانية الثانية إزالة المباني المخالفة بالقطعتين رقم ١٥،١٨، فضلا عن إزالة زيادة عن النسبة البنائية بكمبوند المتحدة عمارة رقم ٧.

أضاف رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، كما أنه تم إزالة أعمدة زيادة عن النسبة البنائية بالإسكان الاجتماعي الـ ٢٧٦ قطعة ١٤٩ بالقطاع الشمالي، إزالة زيادة عن النسبة البنائية بكمبوند كريك بارك قطعه ،1 وكذا إزالة غرف السطح بالمخالفة لشروط التراخيص بالعمارة رقم ١٠ كمبوند كارما سيتي.

طالب رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، سكان المدينة بضرورة الالتزام بشروط تراخيص البناء وعدم تنفيذ أعمال مخالفة؛ منعا للوقوع تحت طائلة القانون، مؤكدًا عدم التهاون مع المخالفات والتعديات والتعامل معها بكل حسم حرصاُ على الواجهة الحضارية للمدينة.



من جانبه، أوضح الدكتور مصطفى عرندة المتحدث الإعلامي بجهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، أنه في حالة وجود أى شكاوى يتم الاتصال على الخط الساخن على الرقم ( 15100) على مدار 24 ساعة

الجدير بالذكر، أن حملات إزالة مخالفات البناء تمت تحت إشراف محمد عبدالعزيز نائب رئيس الجهاز للقطاع الشمالي وبحضور ماهر سعد مدير إدارة الإزالات والإشغالات بالقطاع الشمالي والغربى بمشاركة قوة من أمن الجهاز وبالتعاون مع رئاسة الأحياء.

تستعد وزارة الاسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية لتسليم دفعة جديدة من شقق جنة مصر للمواطنين الحاجزين بالمدن الجديدة.

ونستعرض خطوات الاستلام كالتالي:

أولا: التوجه لبنك التعمير والإسكان لإنهاء إجراءات التعاقد قبل اليوم المحدد لاستلام الوحدة.

1. سداد دفعة الاستلام 10% من قيمة الوحدة ( بعد سداد المقدم واستكمال سداد 30% ).

2. التوقيع على العقد.

4. سداد وديعة الصيانة ( 5 % من قيمة الوحدة ).

5. صورة بطاقة الرقم القومى للحاجز والزوجة.

6. استلام خطاب من البنك للجهاز لتسليم الوحدة.



ثانيا: التوجه للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمقر الجهاز في اليوم المحدد لاستلام الوحدة

1. تسليم خطاب البنك الموجه للجهاز لتسليم الوحدة.

2. صورة بطاقة الرقم القومى للحاجز والزوجة.

3. صورة ايصال سداد وديعة الصيانة.

4. مع قيام المواطن بسداد:

• سداد رسوم عداد المياه كارت ٣٤٨٨ جنيها.

• سداد رسوم العقد ٢٠٠٠ جنيه ( 1% من قيمة الشقة بما لا يجاوز ٢٠٠٠ جنيه).

• سداد رسوم الغاز ٢٠٠٠ جنيه ( للخطوط الرئيسية أمام العمارات وحتى الوحدة ).

• سداد رسوم صيانة للعام الأول 1% من القيمة الاجمالية للوحدة.



5. استلام خطاب موجهة لرئيس لجنة الاستلام بالموقع.



ثالثا: التوجة للموقع

لمعاينة الوحدة والاستلام والتوقيع على محضر الاستلام.

رابعا: التوجه للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بمقر الجهاز.

لاستلام محضر الاستلام المعتمد+ خطاب موجه (لإدارة المياه بالجهاز + شركة الغاز+ هندسة الكهرباء).



فى حال التسليم بتوكيل: يكون توكيل إدارة للاستلام وتوصيل المرافق متضمن رقم العمارة ورقم الوحدة (وغير متضمن البيع او الشراء او التنازل) ويتم تسليم أصل التوكيل وشهادة سريان حديثة مع الطلب بالمركز التكنولوجى.

كشفت وزارة الاسكان ممثلة فى صندوق الاسكان الاجتماعي والتمويل العقاري عن خريطة بأماكن شقق الطرح التكميلي لشقق سكن كل المصريين 3، وذلك للمواطنين الحاجزين في الطرح الأول للإعلان، والمنطبق عليهم الشروط ممن هم خارج أولوية الوحدات المتوافرة حاليًا لمنخفضي الدخل، ولم يقوموا بسحب مقدم جدية الحجز، ولم يسبق تخصيص وحدة سكنية لهم بذات الإعلان.

وخريطة الشقق المطروحة كالتالي:

الوحدات الجاهزة للتسليم، فإنه يمكن للمواطنين ممن هم خارج الأولوية في الإعلان السابق في (الفيوم - الفيوم الجديدة) التحويل إلى (الفيوم - هوارة المقطع - دمشقين)، وفي(الفيوم - طامية) التحويل إلى (الفيوم - هوارة المقطع - دمشقين - شدموة)، وفي (البحيرة - دمنهور) و(مطروح - العلمين) التحويل إلى (البحيرة - وادي النطرون)، وفي (المنيا - المنيا الجديدة) التحويل إلى (المنيا - مركز المنيا المطاهرة)، وفي (الإسماعيلية - موقع أبو خليفة) التحويل إلى (الإسماعيلية - التل الكبير - القنطرة شرق)، وفي (قنا - أبو تشت "القارة") التحويل إلى (قنا "قوص- الوقف").

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والوحدات تسليم خلال 36 شهرًا، فإنه يمكن للمواطنين ممن هم خارج الأولوية في الإعلان السابق في (الإسكندرية - برج العرب الجديدة) التحويل إلى (الإسكندرية - برج العرب الجديدة)، وفي (الجيزة - أكتوبر الجديدة) التحويل إلى (الجيزة - أكتوبر الجديدة)، وفي (الفيوم - الفيوم الجديدة) التحويل إلى (الفيوم - الفيوم الجديدة)

وفى (المنيا - المنيا الجديدة) التحويل إلى (المنيا - المنيا الجديدة)، وفي (بني سويف - "بني سويف أمام الشنوة - قرية سدس") التحويل إلى (بني سويف - بني سويف الجديدة)، وفي (القليوبية - الخانكة) التحويل إلى (القليوبية - العبور الجديدة)

وفي (سوهاج - "الكوثر -جهينة - ساقتلة") التحويل إلى (سوهاج - سوهاج الجديدة)، وفي (أسيوط - "مركز أسيوط / الغنايم) التحويل إلى (أسيوط - أسيوط الجديدة)، وفي (الشرقية - صان الحجر) التحويل إلى (الشرقية - العاشر من رمضان)، وفي (البحيرة - دمنهور) و(مطروح - العلمين) التحويل إلى (الإسكندرية - برج العرب الجديدة).

في حالة عدم رغبة العميل في تقديم طلب تحويل بهذا الإعلان التكميلي، فإن ذلك يعتبر عدولًا من العميل عن الاستمرار في الحجز بالإعلان الأصلي

ويعتبر الحجز لاغيًا، وعلى العميل استرداد مقدم جدية الحجز المسدد على الإعلان الأصلي، مع سريان جميع أحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018، وكذلك جميع الإجراءات والشروط والضوابط المعلن عنها بكراسة شروط الحجز بالإعلان وملحق كراسة الشروط، واعتبارها جزءًا لا يتجزأ من شروط الحصول على وحدة سكنية بالمشروع.