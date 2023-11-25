الأهلي يبحث عشاق كرة القدم المصرية عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وميدياما الغاني المباراة المقرر إقامتها على إستاد السلام في الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وميدياما الغاني في دوري أبطال أفريقيا

تنقل مباراة الأهلي أمام ميدياما الغاني عبر شبكة قنوات بي ان سبورت الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أفريقيا وتحديدًا عبر قناة بي ان سبورت 6.

تشكيل الأهلي أمام ميدياما الغاني

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي عن تشكيل الفريق لخوض مباراة ميدياما الغاني المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم السبت على ملعب السلام بالجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

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تشكيل الأهلى لمباراة ميدياما الغاني

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: الشناوي

خط الدفاع: هاني، عبد المنعم، ياسر إبراهيم، الدبيس

خط الوسط: مروان عطية، ديانج، إمام عاشور

خط الهجوم: الشحات، كريم فؤاد، كهربا

الأهلي يسعى للفوز على ميدياما

ويدخل المارد الأحمر بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر مباراة اليوم أمام ميدياما الغاني بحثًا عن تحقيق الفوز وحصد أول ثلاث نقاط في بداية مشواره بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا التي يتطلع إلى الفوز بلقبها للعام الثاني على التوالي والثاني عشر في تاريخ القلعه الحمراء.

ميدياما الغاني يبحث عن تحقيق المفاجأة والفوز على الأهلي

وعلى الجانب الآخر يدخل فريق ميدياما الغاني بقيادة مدربه إيفانز أدوتي مباراة الأهلي اليوم بحثًا عن تحقيق مفاجأة الفوز على الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا وحصد أول ثلاث نقاط في بداية مشواره في دور المجموعات.

طاقم تحكيم مباراة الأهلي وميدياما الغاني

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف إدارة مباراة الأهلي وميدياما الغاني إلى حكم الساحة على بوبو تراوري ويعاونه موديبو ساماكي كمساعد أول، وأمادو بيلي جيس أمادو كمساعد ثانٍى وإبراهيما كيتا حكمًا رابعًا.

تأهل الأهلي إلى دور المجموعات

وتأهل الأهلي إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2023-2024، بعد الفوز على فريق سان جورج الإثيوبي في لقاء دور الـ 32 بمجموع المباراتين بنتيجة 7-0.