عبد السند يمامة: خريطة الانتخابات تشكل كل المصريين وليس الوفديين فقط

حزب الوفد، قال المرشح الرئاسي، الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، إن رسالته ليست لأعضاء حزب الوفد فقط وإنما للأمة المصرية كلها، لأن خريطة الانتخابات تشكل كل المصريين وليس الوفديين فقط.



وأضاف يمامة، أنه فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، إنه في يوم 7 أكتوبر كانت هناك صفحة من المقاومة الشعبية المسلحة المشروعة من الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية في مصر والأردن رفضوا مبدأ التهجير لأنه تصفية للقضية الفلسطينية.

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وأوضح يمامة: أن الهدنة بين إسرائيل وحماس نصر سياسي لما حدث في ٧ أكتوبر، وقد قيل إن هناك فكرة الدولتين بدولة فلسطينية منزوعة السلاح، وهذه الفكرة مرفوضة ولا يجب أن نقول ذلك، ولا يجب أن نسلم بذلك مباشرة، بل يجب أن يكونهذا الحل في نهاية المفاوضات وليس الآن.



وتابع: "نحن مع الحل السلمي وليس أن يفرض علينا ولكن في نفس الوقت بضرورة مشاركة الفلسطينيين في المفاوضات، وأن نعطي لهم دورًا، وهذا لن يغيب عن القادة العرب بالتأكيد، فلا يجب أن نتسرع في ذلك بل نحترم دور الفلسطينيين".

الانتخابات الرئاسية المقبلة

وفيما يتعلق بالبرنامج الانتخابي قال "برنامجي الانتخابي هدفه أجل إنقاذ مصر، لأنه برؤيتي للواقع السياسي لمصر في ظل حكم لمدة ١٠ سنوات ماضية، كان تقييم هذا الحكم من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والتعليم والصحة والحفاظ على سلطة القضاء سلبي، ولذلك قررت الدخول في سباق الانتخابات، ووضعت برنامج استعرضت فيه المشاكل ووضعت لكل مشكلة حل واستعنت بنخبة من الاقتصاديين والمتخصصين، لأنه لا يمكن أن نحلها بشخص واحد فقط".

انتخابات رئاسة الجمهورية

انتخابات الرئاسة، أن الأزمة الاقتصادية جاءت نتيجة لاخفاقات لمدة ١٠ سنوات في ظل تراجع مستوى التعليم في مصر، كما أننا نحتاج إلى إصلاح تشريعي بعد تشويه دستور ٢٠١٤ والاعتداء على التوازن بين السلطة القضائية والتنفيذية.



وأشار إلى أن هناك مشكلات في الصحة والسياحة والتعليم وتعرضنا لها في برنامجنا الانتخابي ووضعنا حلول لها، مضيفا، "هدفي من دخول الانتخابات إنقاذ مصر بالخبراء والمتخصصين، لأن هناك أمل في إنقاذها ولكنه يتطلب برنامج إصلاحي يراعي البعد الاجتماعي والحد الأدنى للأجور والتأمينات للعمالة غير المنتظمة ودعم عيني للأكثر احتياجات".



ولفت يمامة، إلى أن حل الأزمة الاقتصادية يحتاج إلى حلول قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، ولا يعقل أن يخرج علينا أشخاص يقولون إنهم يستطيعون حلها في ٣ أشهر، مشيرًا أيضًا إلى أن حل مشكلة سد النهضة هو الانسحاب من إعلان اتفاق المبادئ، لأن التفريط في حقوق مصر المائية سيترتب عليه بطالة أكبر وانتقاص من المساحة الزراعية.



وأكد يمامة في نهاية كلمته على ضرورة الحفاظ على الحقوق والحريات، لأنها مسألة في غاية الأهمية والحاكم موجود للحفاظ عليها.