السبت 25 نوفمبر 2023
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محافظات

الكشف على 522 مواطنا بقاقلة سكانية مجانية بالبحيرة

قافلة سكانية بالبحيرة،
قافلة سكانية بالبحيرة، فيتو

نظمت وحدة السكان بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة، ومؤسسة راعي مصر، قافلة طبية بقرية دمشلي التابعة للوحدة المحلية لقرية البريجات، استمرارًا لجهود محافظة البحيرة لتكثيف القوافل الطبية والسكانية، خاصة بالمناطق النائية، والمحرومة للمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين ومحدودي الدخل، بالإضافة لنشر الوعي بالقضية السكانية، وذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.
 

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تم خلالها تقديم خدمات طبية لـ 522 من أهالي القرية بمختلف التخصصات (203 باطنة وجلدية وأمراض نساء - 125 رمد - 105 أسنان - 89 عظام) بالإضافة إلى توفير الأدوية اللازمة بالمجان.

يأتي ذلك في إطار رفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وحفاظا على سلامة صحتهم وأرواحهم بمختلف الفئات العمرية من أبناء محافظة البحيرة، خاصة بالقرى النائية والمحرومة، وتوفير الدعم اللازم وتكاتف كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومؤسسات المجتمع المدني.

 

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البحيرة سكانية قافلة كوم حمادة محافظة

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